最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

▲▼ 印度首富妻愛馬仕 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲妮塔安巴尼穿印度設計師品牌MANISH MALHOTRA訂製紗麗，搭配愛馬仕迷你鑽石柏金包出席派對。（圖／翻攝manishmalhotraworld IG）

記者陳雅韻／台北報導

身家超過3兆台幣的印度首富穆克什安巴尼（Mukesh Ambani），妻子妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）以熱愛奢華裝扮出名，每回亮相所戴的珠寶總是令人咋舌。近日她與同樣出身豪門的媳婦拉迪卡麥昌特（Radhika Merchant）連袂跑趴再度引起熱議，因為她拎出被視為愛馬仕（Hermès）史上最珍稀、最高價的Hermès Sac Bijou Birkin鑽石柏金包，估價超過6000萬元。

▲▼ 印度首富妻愛馬仕 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲妮塔安巴尼的愛馬仕鑽石柏金包估價超過6000萬元。（圖／翻攝manishmalhotraworld IG）

▲▼ 印度首富妻愛馬仕 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲妮塔安巴尼所戴的心形切割哥倫比亞祖母綠耳環相當珍罕。（圖／翻攝manishmalhotraworld IG）

當天妮塔安巴尼身穿印度設計師品牌MANISH MALHOTRA為她訂製的亮片紗麗，搭配由愛馬仕高級珠寶創意總監Pierre Hardy設計的Hermès Sac Bijou Birkin鑽石柏金包，此迷你柏金包以18K白金打造，鑲嵌3,025顆耀眼鑽石，其精緻的設計與卓越的工藝，堪稱奢華藝術品。

▲▼ 印度首富妻愛馬仕 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲拉迪卡麥昌特同樣穿著MANISH MALHOTRA設計的古董蕾絲紗麗搭配華麗鑽飾亮相。（圖／翻攝manishmalhotraworld IG）

妮塔安巴尼華麗行頭不僅於此，她還戴上罕見深具分量的心形切割哥倫比亞祖母綠耳環，以及一條祖母綠與鑽石手鐲，展現華麗氣勢；她出身豪門的學霸媳婦拉迪卡麥昌特同樣穿著MANISH MALHOTRA設計的古董蕾絲紗麗亮相，搭配鑽石耳環、項鍊、手鍊與巨鑽戒，耀眼吸睛。
 

妮塔安巴尼, 愛馬仕, Hermes

