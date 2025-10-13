限量錶捕捉水花飛濺瞬間　HUBLOT聯手藝術家創前衛時計

▲HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，2,140,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）再度與美國知名藝術家暨品牌大使Daniel Arsham 攜手合作，打造全球限量99只的MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶。靈感源自「時間的流動」，將水滴意象昇華為動態水花造型，並融入藝術家所提出的「虛構考古學」概念，運用藍寶石水晶與橡膠打造流線輪廓捕捉水花迸濺的瞬間，同時展現輕盈特質。





▲Daniel Arsham佩戴他為HUBLOT設計的全球限量99只MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶。

HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶首次採用藍寶石錶圈設計，其不對稱開口猶如水花綻放，將時間流動的意象具體呈現。面盤12時位置鑲有立體Arsham綠色浮雕標誌，指針亦塗覆相同色系 Super-LumiNova夜光塗層，搭載HUB1205 Meca-10機芯內建橫向齒條傳動系統與前置平衡擺輪，灰色PVD橋板經拉絲與拋光倒角處理，綠色動力儲存顯示與錶殼外觀呼應，呈現如建築結構般的視覺張力。每款限量錶均通過瑞士Chronofiable測試，模擬6個月的高強度佩戴情境，展現絕佳穩定性與精準性。





▲Daniel Arsham今年設計Tiffany & Arsham Studio青銅鏽蝕器皿。（圖／Tiffany提供，以下同）

Daniel Arsham也與美國珠寶品牌Tiffany & Co.緊密合作，今年6月發表青銅鏽蝕器皿（Bronze Eroded Penny Vessel）及限量版 Tiffany & Arsham Studio HardWear 項鍊，在古銅綠銅鏽質感的器皿中收納鑲嵌超過 1,000 顆總重超過6克拉鑽石以及逾500 顆總重超過3克拉沙弗萊石的18K白金HardWear項鍊，限量39套。





▲Tiffany與Daniel Arsham聯名青銅鏽蝕器皿套裝組包含18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊。