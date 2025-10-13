fb ig video search mobile ETtoday

限量錶捕捉水花飛濺瞬間　HUBLOT聯手藝術家創前衛時計

>

▲▼ Hutblot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶，2,140,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）再度與美國知名藝術家暨品牌大使Daniel Arsham 攜手合作，打造全球限量99只的MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶。靈感源自「時間的流動」，將水滴意象昇華為動態水花造型，並融入藝術家所提出的「虛構考古學」概念，運用藍寶石水晶與橡膠打造流線輪廓捕捉水花迸濺的瞬間，同時展現輕盈特質。

▲▼ Hutblot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Daniel Arsham佩戴他為HUBLOT設計的全球限量99只MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶。

HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶首次採用藍寶石錶圈設計，其不對稱開口猶如水花綻放，將時間流動的意象具體呈現。面盤12時位置鑲有立體Arsham綠色浮雕標誌，指針亦塗覆相同色系 Super-LumiNova夜光塗層，搭載HUB1205 Meca-10機芯內建橫向齒條傳動系統與前置平衡擺輪，灰色PVD橋板經拉絲與拋光倒角處理，綠色動力儲存顯示與錶殼外觀呼應，呈現如建築結構般的視覺張力。每款限量錶均通過瑞士Chronofiable測試，模擬6個月的高強度佩戴情境，展現絕佳穩定性與精準性。

▲▼ Hutblot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Daniel Arsham今年設計Tiffany & Arsham Studio青銅鏽蝕器皿。（圖／Tiffany提供，以下同）

Daniel Arsham也與美國珠寶品牌Tiffany & Co.緊密合作，今年6月發表青銅鏽蝕器皿（Bronze Eroded Penny Vessel）及限量版 Tiffany & Arsham Studio HardWear 項鍊，在古銅綠銅鏽質感的器皿中收納鑲嵌超過 1,000 顆總重超過6克拉鑽石以及逾500 顆總重超過3克拉沙弗萊石的18K白金HardWear項鍊，限量39套。

▲▼ Hutblot,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany與Daniel Arsham聯名青銅鏽蝕器皿套裝組包含18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石HardWear項鍊。

►勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

►LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

關鍵字：

HUBLOT, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者 貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊 LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅 妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹 百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面