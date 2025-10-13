fb ig video search mobile ETtoday

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

>

▲▼ 湯唯,迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲湯唯成為英國珠寶品牌De Beers代言人。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

榮獲南韓百想藝術大獎、青龍獎等多項大獎肯定的大陸影后湯唯，在國際影壇享有盛名，每回亮相的自信風采，吸引英國珠寶品牌De Beers與她合作，由她擔任品牌代言人，在首波釋出的形象照中，她身穿黑色禮服搭配今年最新推出的Essence of Nature高級珠寶，以及經典的Soothing Lotus高級珠寶，展現溫柔而堅定的力量。

▲▼ 湯唯,迪麗熱巴 。（圖／公關照）
▲湯唯佩戴的De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列Baobab Magnitude 鑽石垂墜式耳環。

於De Beers最新廣告大片中，湯唯所戴的De Beers Essence of Nature高級珠寶系列中的Baobab Magnitude套組，首度運用手工雕刻黑玉，搭配綠鑽、黃鑽及褐鑽原石演繹樹幹磅礴氣韻，讚頌波札那大地蘊藏的自然之美；而她所戴的華麗項鍊來自Soothing Lotus高級珠寶系列，鑲嵌超過200顆美鑽呈現蓮花舒展之姿，當中包括逾50顆黃、橘、褐、粉、綠等色調的天然彩鑽原石，氣勢非凡。

▲▼ 湯唯,迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲湯唯同時搭配De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude 鑽石雞尾酒戒指。

大陸女星迪麗熱巴則已代言日本珠寶品牌MIKIMOTO多年，無論日常生活珠寶或高級珠寶新品都有她示範的美麗身影，她也親自出席品牌於巴黎發表Les Pétales頂級珠寶系列活動，演繹玫瑰花瓣主題的珠寶，鑲嵌鑽石與粉紅寶石的飛揚花瓣搭配多排式珍珠串鍊，展現甜美浪漫風格。

▲▼ 湯唯,迪麗熱巴 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴演繹Les Pétales頂級珠寶系列。（圖／MIKIMOTO提供）

►寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

►舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

關鍵字：

湯唯, De Beers, MIKIMOTO, 迪麗熱巴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅

TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊 LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅 妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹 百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面