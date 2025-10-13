湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

▲湯唯成為英國珠寶品牌De Beers代言人。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

榮獲南韓百想藝術大獎、青龍獎等多項大獎肯定的大陸影后湯唯，在國際影壇享有盛名，每回亮相的自信風采，吸引英國珠寶品牌De Beers與她合作，由她擔任品牌代言人，在首波釋出的形象照中，她身穿黑色禮服搭配今年最新推出的Essence of Nature高級珠寶，以及經典的Soothing Lotus高級珠寶，展現溫柔而堅定的力量。



▲湯唯佩戴的De Beers Essence of Nature 高級珠寶系列Baobab Magnitude 鑽石垂墜式耳環。

於De Beers最新廣告大片中，湯唯所戴的De Beers Essence of Nature高級珠寶系列中的Baobab Magnitude套組，首度運用手工雕刻黑玉，搭配綠鑽、黃鑽及褐鑽原石演繹樹幹磅礴氣韻，讚頌波札那大地蘊藏的自然之美；而她所戴的華麗項鍊來自Soothing Lotus高級珠寶系列，鑲嵌超過200顆美鑽呈現蓮花舒展之姿，當中包括逾50顆黃、橘、褐、粉、綠等色調的天然彩鑽原石，氣勢非凡。

▲湯唯同時搭配De Beers Essence of Nature高級珠寶系列Baobab Magnitude 鑽石雞尾酒戒指。

大陸女星迪麗熱巴則已代言日本珠寶品牌MIKIMOTO多年，無論日常生活珠寶或高級珠寶新品都有她示範的美麗身影，她也親自出席品牌於巴黎發表Les Pétales頂級珠寶系列活動，演繹玫瑰花瓣主題的珠寶，鑲嵌鑽石與粉紅寶石的飛揚花瓣搭配多排式珍珠串鍊，展現甜美浪漫風格。







▲MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴演繹Les Pétales頂級珠寶系列。（圖／MIKIMOTO提供）