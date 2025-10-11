大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

▲陳雪鈴日前舉辦Baby Shower派對，揭曉第三胎為男孩。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

懷著第三胎的「大馬最美千金」陳雪鈴，日前特別舉辦Baby Shower派對揭曉第三胎性別，宣布與富商老公Faliq Nasimuddin將迎接男寶寶到來。她邁入懷孕後期狀態極佳，依然維持時尚媽咪形象，出門行頭少不了閃亮鑽戒、卡地亞（Cartier）百萬名錶，以及基本配備愛馬仕（HERMÈS）包吸睛。





▲陳雪鈴懷孕進入後期，狀態極佳。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴近日曝光的卡地亞金錶，出自1980年代問世的Panthère de Cartier美洲豹系列，其命名靈感源自同名手環，擁有極為靈活柔軟的結構，讓鍊帶能完美貼合手腕，她所戴的款式為繞雙圈鍊帶，時髦設計存在感強烈。





▲陳雪鈴的鑽戒、卡地亞1,320,000元Panthère de Cartier美洲豹腕錶與愛馬仕凱莉包很吸睛。（圖／翻攝chrystan_x IG）

除了捨得砸錢買精品，陳雪鈴也深具生意頭腦，她走到哪都親自帶貨宣傳自創保養品牌LUMI BEAUTY，近期她主打面膜，親自素顏上陣示範敷臉成效，讓驚人的愛馬仕牆一角曝了光，身後的六層櫃子全擺滿愛馬仕橘盒。





▲陳雪鈴親自示範自家面膜，背景露出驚人愛馬仕收藏的一角。（圖／翻攝chrystan_x IG）