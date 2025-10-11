fb ig video search mobile ETtoday

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

>

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴日前舉辦Baby Shower派對，揭曉第三胎為男孩。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

懷著第三胎的「大馬最美千金」陳雪鈴，日前特別舉辦Baby Shower派對揭曉第三胎性別，宣布與富商老公Faliq Nasimuddin將迎接男寶寶到來。她邁入懷孕後期狀態極佳，依然維持時尚媽咪形象，出門行頭少不了閃亮鑽戒、卡地亞（Cartier）百萬名錶，以及基本配備愛馬仕（HERMÈS）包吸睛。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴懷孕進入後期，狀態極佳。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴近日曝光的卡地亞金錶，出自1980年代問世的Panthère de Cartier美洲豹系列，其命名靈感源自同名手環，擁有極為靈活柔軟的結構，讓鍊帶能完美貼合手腕，她所戴的款式為繞雙圈鍊帶，時髦設計存在感強烈。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴的鑽戒、卡地亞1,320,000元Panthère de Cartier美洲豹腕錶與愛馬仕凱莉包很吸睛。（圖／翻攝chrystan_x IG）

除了捨得砸錢買精品，陳雪鈴也深具生意頭腦，她走到哪都親自帶貨宣傳自創保養品牌LUMI BEAUTY，近期她主打面膜，親自素顏上陣示範敷臉成效，讓驚人的愛馬仕牆一角曝了光，身後的六層櫃子全擺滿愛馬仕橘盒。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴親自示範自家面膜，背景露出驚人愛馬仕收藏的一角。（圖／翻攝chrystan_x IG）

►貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

►泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手 貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面