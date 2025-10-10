寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

▲模特兒佩戴BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘圈式耳環。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

靈感源自金屬管線結構Tubogas系列與Serpenti蛇形珠寶，是寶格麗（BVLGARI）兩大經典之作，近日再延伸出新款為時髦穿搭增添亮點。Tubogas系列9款新作涵蓋耳環、戒指、項鍊與高級珠寶，當中耳環鑲有鑽石鉚釘更有個性，項鍊則有鑲嵌縞瑪瑙與鑽石組合，以及鑲有粉紅碧璽、孔雀石與鑽石的繽紛版本，無論是日常穿戴或正式場合，皆能展現佩戴者的自信風采。





▲BVLGARI Tubogas系列黃K金戒指與鑲鑽款。





▲BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。





▲BVLGARI Tubogas系列頂級玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽手環。

寶格麗Serpenti系列則加入一條玫瑰金鑲鑽項鍊、單圈玫瑰金鑲鑽手環以及玫瑰金鑲鑽胸針，並同步發表一款紅寶石與鑽石交織設計的特別版項鍊，巧妙結合1950年代中期發展出的傳統Pallini工藝，由工匠將微小金珠逐一焊接於寶石底座，展現出豐富的觸感與立體質地，搭配柔韌靈活的結構設計，創造出優雅蜿蜒的蛇身，蛇首與蛇尾飾以密鑲鑽石，蛇眼部分則鑲嵌縞瑪瑙，散發迷人魅力。





▲BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽胸針。





▲BVLGARI Serpenti系列玫瑰金紅寶石鑲鑽項鍊特別版。

同樣來自義大利的珠寶品牌Buccellati ，擅長運用金工雕琢精緻珠寶，旗下MACRI系列靈感源自文藝復興壁畫細膩的雕刻工藝，以黃金拉絲工藝裝飾水滴狀的吊墜與耳環，創造出溫柔光暈，輔以美鑽裝飾，流露高級質感。





▲模特兒佩戴Buccellati MACRI系列珠寶 。（圖／Buccellati提供，以下同）





▲Buccellati MACRI CLASSICA吊墜。





▲Buccellati 運用黃金拉絲工藝的MACRI耳環。