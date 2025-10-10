fb ig video search mobile ETtoday

寶格麗鑲鑽石鉚釘好酷　蛇珠寶綴滿小金珠秀工藝

>

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽鉚釘圈式耳環。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

靈感源自金屬管線結構Tubogas系列與Serpenti蛇形珠寶，是寶格麗（BVLGARI）兩大經典之作，近日再延伸出新款為時髦穿搭增添亮點。Tubogas系列9款新作涵蓋耳環、戒指、項鍊與高級珠寶，當中耳環鑲有鑽石鉚釘更有個性，項鍊則有鑲嵌縞瑪瑙與鑽石組合，以及鑲有粉紅碧璽、孔雀石與鑽石的繽紛版本，無論是日常穿戴或正式場合，皆能展現佩戴者的自信風采。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Tubogas系列黃K金戒指與鑲鑽款。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Tubogas系列黃K金縞瑪瑙鑲鑽項鍊。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Tubogas系列頂級玫瑰金粉紅碧璽、孔雀石鑲鑽手環。

寶格麗Serpenti系列則加入一條玫瑰金鑲鑽項鍊、單圈玫瑰金鑲鑽手環以及玫瑰金鑲鑽胸針，並同步發表一款紅寶石與鑽石交織設計的特別版項鍊，巧妙結合1950年代中期發展出的傳統Pallini工藝，由工匠將微小金珠逐一焊接於寶石底座，展現出豐富的觸感與立體質地，搭配柔韌靈活的結構設計，創造出優雅蜿蜒的蛇身，蛇首與蛇尾飾以密鑲鑽石，蛇眼部分則鑲嵌縞瑪瑙，散發迷人魅力。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Serpenti系列玫瑰金鑲鑽胸針。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲BVLGARI Serpenti系列玫瑰金紅寶石鑲鑽項鍊特別版。

同樣來自義大利的珠寶品牌Buccellati ，擅長運用金工雕琢精緻珠寶，旗下MACRI系列靈感源自文藝復興壁畫細膩的雕刻工藝，以黃金拉絲工藝裝飾水滴狀的吊墜與耳環，創造出溫柔光暈，輔以美鑽裝飾，流露高級質感。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Buccellati MACRI系列珠寶 。（圖／Buccellati提供，以下同）

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲Buccellati MACRI CLASSICA吊墜。

▲▼ 寶格麗 。（圖／公關照）

▲Buccellati 運用黃金拉絲工藝的MACRI耳環。

►泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

►貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Buccellati

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅

妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福 孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行 Swatch史努比錶不只賣一天了　月相變霸氣手指展現號召力 巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關 泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手 貝克漢摟腰又打傘變女兒保鑣　「貝嫂」拎愛馬仕上班氣場超強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面