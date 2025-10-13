蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

▲蔡依林背南韓品牌Emis包遊義大利，約1,880元。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）是身家上億元的富婆，但有別於一般明星將名錶與名牌包當基本配備，她鮮少曬出精品，反而都是小資女能無痛入手的千元配件。近日她與媽媽、姊姊等親友遊義大利，背著2,000元有找的南韓品牌Emis黑色Hobo包，同時曬出當紅英國玩偶品牌Jellycat約3,300元的兔子背包，舞台上氣勢非凡的天后其實童心滿滿。

到歐洲旅遊不時要注意扒手問題，低調穿搭是上策，蔡依林整趟旅程都以輕鬆休閒造型為主，包款則選擇2017年成立的南韓品牌Emis設計簡潔的Hobo肩背包，避免高調裝扮引人矚目，讓她更享受旅行的樂趣。





▲蔡依林背著英國玩偶品牌Jellycat兔子包旅行。（圖／翻攝jolin_cai IG）

45歲的蔡依林難以抵擋童趣包款的魅力，已陸續曝光日本三麗鷗大耳狗背包、Hello Kitty背包、Jellycat熊頭包，此次旅行她帶著Jellycat兔子背包，超萌的模樣惹人喜愛，她也寫下可愛旅行心得「每年例行公事—帶小兔找牛羊攀談個幾句，洗洗眼睛，緩解疲勞」，開心背著兔子包親近大自然，到郊外欣賞牛羊。





▲蔡依林洩露童心秀Jellycat兔子背包，約3,300元。（圖／翻攝jolin_cai IG）