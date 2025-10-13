勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

▲梅西與老婆安托內雅約會，他戴勞力士今年隱藏版的綠松石面盤Daytona Cosmograph鑽錶。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）是名錶大戶，瑞士龍頭品牌勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）都是他的愛牌，且他不僅擁有線上款式，還收藏不少不在目錄與官網上的隱藏版或特製款，近日他與愛妻安托內雅約會，就戴著勞力士今年隱藏版的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，正當大家都在曬年度新作「綠松石色」的Daytona，他戴的可是貨真價實的綠松石製作面盤、錶圈鑲鑽的奢華版。

梅西的名錶收藏歷程中，已囊括不少勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，近期他似乎對綠松石色特別有好感，8月曾戴過2002年勞力士以傳奇性的 Daytona Beach沙灘賽車為靈感所設計，被暱稱為「Beach」的綠松石色面盤與蜥蜴皮錶帶腕錶，近日曝光的則是今年的18K金型號為126538TBR的隱藏版錶，最大亮點是醒目的綠松石錶盤，以及錶圈、錶殼鑲嵌了長方形切割與圓形明亮式切割鑽石，是當代最奢華的Daytona之一。





▲安托內雅穿皮衣搭配Tiffany HardWear系列黃K金漸層鍊結項鍊645,000元，大型款耳環146,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

而梅西老婆安托內雅則是美國珠寶品牌Tiffany & Co.的忠實擁護者，經常佩戴Tiffany HardWear系列珠寶，夫妻倆約會當天她穿皮衣搭配此系列黃K金漸層鍊結項鍊與大型款耳環，帥氣又時髦。

