fb ig video search mobile ETtoday

勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

>

▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西與老婆安托內雅約會，他戴勞力士今年隱藏版的綠松石面盤Daytona Cosmograph鑽錶。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）是名錶大戶，瑞士龍頭品牌勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）都是他的愛牌，且他不僅擁有線上款式，還收藏不少不在目錄與官網上的隱藏版或特製款，近日他與愛妻安托內雅約會，就戴著勞力士今年隱藏版的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，正當大家都在曬年度新作「綠松石色」的Daytona，他戴的可是貨真價實的綠松石製作面盤、錶圈鑲鑽的奢華版。

梅西的名錶收藏歷程中，已囊括不少勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，近期他似乎對綠松石色特別有好感，8月曾戴過2002年勞力士以傳奇性的 Daytona Beach沙灘賽車為靈感所設計，被暱稱為「Beach」的綠松石色面盤與蜥蜴皮錶帶腕錶，近日曝光的則是今年的18K金型號為126538TBR的隱藏版錶，最大亮點是醒目的綠松石錶盤，以及錶圈、錶殼鑲嵌了長方形切割與圓形明亮式切割鑽石，是當代最奢華的Daytona之一。

▲▼梅西 。（圖／翻攝IG）

▲安托內雅穿皮衣搭配Tiffany HardWear系列黃K金漸層鍊結項鍊645,000元，大型款耳環146,000元。（圖／翻攝antonelaroccuzzo IG）

而梅西老婆安托內雅則是美國珠寶品牌Tiffany & Co.的忠實擁護者，經常佩戴Tiffany HardWear系列珠寶，夫妻倆約會當天她穿皮衣搭配此系列黃K金漸層鍊結項鍊與大型款耳環，帥氣又時髦。
 

►巴黎世家總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

►妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹

關鍵字：

梅西, 安托內雅, Rolex, 勞力士, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者 貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊 LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅 妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹 百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面