陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

▲陳慧琳（左）與孫耀威開心合體演唱。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

記者陳雅韻／台北報導

港星陳慧琳是演藝圈著名的凍齡美女，9月剛過53歲生日的她依然活躍於舞台上，近日她於大陸東莞舉辦《Season2萬人結界演唱會》，邀請曾為她寫歌曲《皮外傷》的歌手孫耀威擔任嘉賓，一起合體高歌，勾起歌迷滿滿的回憶。





▲陳慧琳穿加拿大品牌RVNG Couture綠色紗裙禮服被網友戲稱像生菜 。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

當晚陳慧琳身穿加拿大品牌RVNG Couture綠色紗裙禮服登台，從肩膀延伸至裙子的一層層蓬紗設計，被網友戲稱宛如「生菜」，不過大讚整體造型漂亮，身高173公分的她完美撐起此蛋糕裙；她的造型風格多變，除了甜美紗裙禮服，她也曾穿大陸設計師品牌ANNAKIKI 皮衣褲裝上陣，變身帥氣型女。





▲陳慧琳演唱會另一套帥氣造型來自大陸設計師品牌ANNAKIKI 。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

生活相當自律的陳慧琳，無論是臉蛋、體態與體力都維持在巔峰狀態，很難猜出她的實際年齡，因此宣傳起SHISEIDO保養品格外有說服力，她表示季節更替保養品也要換季，邁入秋季她最怕肌膚乾燥，特別重視額外滋養，護膚讓她感到身心舒緩，疲憊感跟著一掃而空。





▲陳慧琳保養得宜，為SHISEIDO保養品宣傳。（圖／翻攝kellychenwailam IG）