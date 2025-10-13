fb ig video search mobile ETtoday

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

>

▲▼ 陳慧琳 。（圖／翻攝IG）

▲陳慧琳（左）與孫耀威開心合體演唱。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

記者陳雅韻／台北報導

港星陳慧琳是演藝圈著名的凍齡美女，9月剛過53歲生日的她依然活躍於舞台上，近日她於大陸東莞舉辦《Season2萬人結界演唱會》，邀請曾為她寫歌曲《皮外傷》的歌手孫耀威擔任嘉賓，一起合體高歌，勾起歌迷滿滿的回憶。

▲▼ 陳慧琳 。（圖／翻攝IG）

▲陳慧琳穿加拿大品牌RVNG Couture綠色紗裙禮服被網友戲稱像生菜 。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

當晚陳慧琳身穿加拿大品牌RVNG Couture綠色紗裙禮服登台，從肩膀延伸至裙子的一層層蓬紗設計，被網友戲稱宛如「生菜」，不過大讚整體造型漂亮，身高173公分的她完美撐起此蛋糕裙；她的造型風格多變，除了甜美紗裙禮服，她也曾穿大陸設計師品牌ANNAKIKI 皮衣褲裝上陣，變身帥氣型女。

▲▼ 陳慧琳 。（圖／翻攝IG）

▲陳慧琳演唱會另一套帥氣造型來自大陸設計師品牌ANNAKIKI 。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

生活相當自律的陳慧琳，無論是臉蛋、體態與體力都維持在巔峰狀態，很難猜出她的實際年齡，因此宣傳起SHISEIDO保養品格外有說服力，她表示季節更替保養品也要換季，邁入秋季她最怕肌膚乾燥，特別重視額外滋養，護膚讓她感到身心舒緩，疲憊感跟著一掃而空。

▲▼ 陳慧琳 。（圖／翻攝IG）

▲陳慧琳保養得宜，為SHISEIDO保養品宣傳。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

►蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

►大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

關鍵字：

陳慧琳, 孫耀威

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者 貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊 LV復刻品牌首款錶　鵝卵石錶殼配琺瑯面好典雅 妮可基嫚婚變女兒相伴　極簡造型配歐米茄水噹噹 百年靈氣質女錶尺寸剛剛好　多色款式讓人陷入選擇困難 泰勒絲俏麗裝扮不搶新娘風采　戴卡地亞LOVE手環獻祝福

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面