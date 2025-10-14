fb ig video search mobile ETtoday

「賭王最美千金」何超蓮搭珠寶有訣竅　鑽石耳環最吸睛

>

▲▼ 何超蓮 。（圖／公關照）

▲何超蓮以黑色平口短洋裝搭配INSIDE/OUT Link鑽飾為Hearts On Fire微風信義精品店揭幕。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hearts On Fire以寓所為主題進行設計的微風信義精品店，今（14日）盛大開幕，特別邀請已故澳門賭王何鴻燊女兒、被稱為「賭王最美千金」的何超蓮為新店揭幕，她以黑色平口短洋裝搭配品牌以幾何翻摺為特色的INSIDE/OUT Link鑽飾亮相，透露最愛這類摩登設計，想整套戴回香港。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲何超蓮戴Hearts On Fire INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，220,000元。

生於富豪之家，何超蓮隨著媽媽學習收藏不少華麗珠寶，私下最喜歡戴存在感強烈的耳環，今所戴的Hearts On Fire INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，會隨著她的律動而輕搖，且講究車工的鑽石各個閃耀，達到吸睛效果。在Hearts On Fire微風信義精品店不僅可欣賞INSIDE／OUT Link系列完整作品，還展售獨家AERIAL Open Sunburst鑽石項鍊與耳環，款款都是日常百搭之作。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Open Sunburst黃K金項鍊鑲嵌約5.75克拉鑽石，948,000元。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Double Sunrise黃K金鑽石耳環左耳款，415,000元。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire AERIAL Open Sunburst白K金鑽石戒指，186,000元。

日本珠寶品牌TASAKI於2010年發表的Balance系列，也能完美融入日常穿搭，水平桿上整齊排列的珍珠的大膽設計開啟摩登新頁，延伸出不同材質、珍珠數量與鑲嵌鑽石等華麗版本，發展出Balance plus、Balance step、Balance signature、Balance neo以及 Balance diamonds等多元樣貌，今年回歸最簡潔的設計，打造18K金與白金鑲嵌5顆阿古屋珍珠的胸針，為服裝搭配增添新亮點。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI balance plus neo diamonds pave珍珠鑽石戒指200,000元，耳環 201,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲TASAKI新款balance signature胸針18K白金款（左）103,000元，18K金款 100,000元。

►大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

►貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

關鍵字：

何超蓮, Hearts On Fire, TASAKI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

限量錶捕捉水花飛濺瞬間　HUBLOT聯手藝術家創前衛時計 蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢 大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者 貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面