「賭王最美千金」何超蓮搭珠寶有訣竅　鑽石耳環最吸睛

▲何超蓮以黑色平口短洋裝搭配INSIDE/OUT Link鑽飾為Hearts On Fire微風信義精品店揭幕。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Hearts On Fire以寓所為主題進行設計的微風信義精品店，今（14日）盛大開幕，特別邀請已故澳門賭王何鴻燊女兒、被稱為「賭王最美千金」的何超蓮為新店揭幕，她以黑色平口短洋裝搭配品牌以幾何翻摺為特色的INSIDE/OUT Link鑽飾亮相，透露最愛這類摩登設計，想整套戴回香港。

▲何超蓮戴Hearts On Fire INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，220,000元。

生於富豪之家，何超蓮隨著媽媽學習收藏不少華麗珠寶，私下最喜歡戴存在感強烈的耳環，今所戴的Hearts On Fire INSIDE／OUT Link黃K金鑽石耳環，會隨著她的律動而輕搖，且講究車工的鑽石各個閃耀，達到吸睛效果。在Hearts On Fire微風信義精品店不僅可欣賞INSIDE／OUT Link系列完整作品，還展售獨家AERIAL Open Sunburst鑽石項鍊與耳環，款款都是日常百搭之作。





▲Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Open Sunburst黃K金項鍊鑲嵌約5.75克拉鑽石，948,000元。





▲Hearts On Fire微風信義精品店獨家AERIAL Double Sunrise黃K金鑽石耳環左耳款，415,000元。

▲Hearts On Fire AERIAL Open Sunburst白K金鑽石戒指，186,000元。

日本珠寶品牌TASAKI於2010年發表的Balance系列，也能完美融入日常穿搭，水平桿上整齊排列的珍珠的大膽設計開啟摩登新頁，延伸出不同材質、珍珠數量與鑲嵌鑽石等華麗版本，發展出Balance plus、Balance step、Balance signature、Balance neo以及 Balance diamonds等多元樣貌，今年回歸最簡潔的設計，打造18K金與白金鑲嵌5顆阿古屋珍珠的胸針，為服裝搭配增添新亮點。





▲模特兒佩戴TASAKI balance plus neo diamonds pave珍珠鑽石戒指200,000元，耳環 201,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）





▲TASAKI新款balance signature胸針18K白金款（左）103,000元，18K金款 100,000元。