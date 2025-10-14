孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真以男孩風裝扮享受私人時光。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真近幾個月與李秉憲忙著宣傳新電影《徵人啟弒》（No Other Choice），她趁空擋與親友家人團聚，有別於舞台上的女神風格裝扮，私下的她熱愛寬鬆休閒服，近日她穿著藍色橫紋長版上衣搭配縮口褲，再配上橫紋長襪與拖鞋，慵懶的坐在露營椅上翹腳，度過愜意時光。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真的服裝出自南韓品牌StandAlone。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真所穿的男孩風服裝，出自南韓品牌StandAlone秋冬系列，品牌自1990年來經營復古選物店延伸出季節限定系列StandAlone，詮釋復古美學與自由街頭氛圍，並以中性設計為主，是孫藝真休閒時光的愛牌。童心未泯的她也愛上為包包掛上可愛公仔，為她的testoni包掛上黃色夢奇奇吊飾，以及電影《徵人啟弒》與時尚選物店COMFORT SEOUL聯名的兩款公仔。

▲▼孫藝真 。（圖／翻攝IG）

▲孫藝真的testoni包掛上黃色夢奇奇吊飾（左起），以及電影《徵人啟弒》與時尚選物店COMFORT SEOUL聯名的兩款公仔。（圖／翻攝yejinhand IG）

雖然享受短暫的假期，孫藝真仍心繫工作，她分享男孩風穿搭時，不忘向影迷喊話周六電影院見，邀請粉絲欣賞她的新電影《徵人啟弒》。

►孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

►蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

孫藝真

孫藝真

