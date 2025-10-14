貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢於Netflix紀錄片宣傳照中戴鑽石手鍊外，還疊搭約6,600元的Astrid & Miyu焊接手鍊向老公示愛。（圖／翻攝Netflix IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的Netflix紀錄片《維多利亞貝克漢八面玲瓏玩美人生》熱播中，她在片中暢談從辣妹合唱團「高貴辣妹」變身為足球隊「老婆女友團」一員的失落感，再到勇闖時尚圈被嘲笑，依然創立同名時尚品牌找回自信的心路歷程，她於宣傳海報中藉由一件精緻珠寶，向她的丈夫大衛貝克漢（David Beckham）致上了一份低調卻感人的謝意。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢夫婦歷經外遇與品牌財務困難等風暴，感情更堅定。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

維多利亞貝克漢於紀錄片《維多利亞貝克漢八面玲瓏玩美人生》海報上，穿著簡潔的白襯衫入鏡，搭配鑽石耳環、她標誌性的巨鑽戒，並疊搭一條鑽石手鍊與一條細鍊，而細緻手鍊正是她向老公貝克漢示愛之作，夫妻倆與女兒哈珀於2023年造訪Astrid & Miyu倫敦店，一起選購了成對的「他與她」焊接手鍊展現情意，兩年過去，這條手鍊依然牢牢地戴在她的手腕上。

▲▼ 貝嫂 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢將小女兒哈珀捧在手掌心。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

焊接珠寶近年來成為最受歡迎的配件趨勢之一，由於這類珠寶是永久固定在手腕上的，常被用來紀念重要的里程碑、友誼或感情關係，而Astrid & Miyu正是最早推廣這類永久手鍊的珠寶品牌之一，令人驚訝的是維多利亞貝克漢所戴的手鍊價格意外親民，由回收的9K金製成，價格約6,600元。

