Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包

▲Lisa有全球唯一的24K金Labubu陪睡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa結束巴黎時裝周行程，與粉絲分享近期的生活照，將泡泡瑪特旗下角色Labubu一手捧紅的她，大秀她剛入手的全球唯一24K金Labubu公仔，猶記得她在出席LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝秀空檔po小影片炫耀，現在此獨一無二的貴氣公仔已成為她的陪睡玩偶。





▲Lisa身穿LV黑色蕾絲透視裝展現S形曲線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa是時尚與潮流圈的帶貨王，她喜歡在包上掛Labubu或日本夢奇奇公仔，在全球掀起流行風潮；她的魅力也吸引精品集團LVMH與她積極合作，接下LV、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌代言，她愛屋及烏，連集團下她未代言的義大利頂級品牌Loro Piana也成為她日常愛牌。

▲Lisa背Loro Piana Extra Pocket背包逛美術館，欣賞德國藝術家格哈德里希特的作品。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

在近期逛美術館欣賞德國藝術家格哈德里希特（Gerhard Richter）作品的行程中，Lisa背的低調背包正是Loro Piana從標誌性Extra Pocket手拿包延伸而來的雙肩包，選用小牛皮製成極簡的方形包身，飾以淺淺的錘紋，流露好質感，滿足女性對休閒優雅風格的追求。

