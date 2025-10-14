fb ig video search mobile ETtoday

Lisa有全球唯一Labubu陪睡　逛美術館背富人愛牌背包

>

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa有全球唯一的24K金Labubu陪睡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa結束巴黎時裝周行程，與粉絲分享近期的生活照，將泡泡瑪特旗下角色Labubu一手捧紅的她，大秀她剛入手的全球唯一24K金Labubu公仔，猶記得她在出席LV（Louis Vuitton，路易威登）服裝秀空檔po小影片炫耀，現在此獨一無二的貴氣公仔已成為她的陪睡玩偶。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa身穿LV黑色蕾絲透視裝展現S形曲線。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa是時尚與潮流圈的帶貨王，她喜歡在包上掛Labubu或日本夢奇奇公仔，在全球掀起流行風潮；她的魅力也吸引精品集團LVMH與她積極合作，接下LV、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌代言，她愛屋及烏，連集團下她未代言的義大利頂級品牌Loro Piana也成為她日常愛牌。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa背Loro Piana Extra Pocket背包逛美術館，欣賞德國藝術家格哈德里希特的作品。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

在近期逛美術館欣賞德國藝術家格哈德里希特（Gerhard Richter）作品的行程中，Lisa背的低調背包正是Loro Piana從標誌性Extra Pocket手拿包延伸而來的雙肩包，選用小牛皮製成極簡的方形包身，飾以淺淺的錘紋，流露好質感，滿足女性對休閒優雅風格的追求。
 

►孫藝真與Lisa撞卡哇伊小猴公仔　夢奇奇爆紅掀流行

►蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

關鍵字：

Lisa, Labubu, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Loro Piana

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

孫藝真翹腳享受悠閒時光　私下最愛男孩風裝扮

貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

陳慧琳「生菜裝」被讚漂亮　神奇凍齡猜不到53歲

限量錶捕捉水花飛濺瞬間　HUBLOT聯手藝術家創前衛時計 蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包 湯唯鑽石原石加身自信爆棚　代言De Beers秀影后氣勢 大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆 舒淇露肚裝美得不費力　戴CINDY CHAO珠寶輕鬆中不失優雅 TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者 貝嫂宣傳紀錄片氣勢非凡　富養女兒秀31萬幸運草項鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面