汶萊王子妃有喜　穿5萬孕婦裝優雅浪漫

▲汶萊馬丁王子宣布將與王子妃Anisha迎來第一個寶寶。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）第四子、被譽為「亞洲最帥王子」的馬丁王子（Prince Abdul Mateen）要當爸爸了！去年1月王室為他連辦10天世紀婚禮迎娶豪門千金Anisha，昨（14日）他在IG宣布王子妃Anisha懷孕喜訊，將迎來三口之家的新生活。

▲汶萊王室去年1月為馬丁王子夫婦連辦10天世紀婚禮。（圖／翻攝tmski IG）

馬丁王子夫婦倆婚後形影不離，活躍於上流社會並出席各式重要運動競賽，熱愛馬球的馬丁王子每逢下場比賽，王子妃Anisha必定到場替他加油打氣，不時被捕捉到替老公擦汗、擁抱等甜蜜時刻。馬丁王子昨宣布將迎接兩人第一個愛的結晶到來，附上夫妻倆牽手對望、Anisha輕撫微隆孕肚的照片，幸福洋溢。

▲馬丁王子與王子妃Anisha形影不離，兩人今年一起到英國欣賞溫布頓網球賽。（圖／翻攝tmski IG）

以絕佳時尚品味著稱的王子妃Anisha，首度曝光的孕婦裝是紐約品牌SemSem的白色百摺洋裝，垂墜飄逸的設計優雅浪漫，讓她在孕期也穿得舒服自在，定價約5萬元。