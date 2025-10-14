F1車手漢米爾頓痛失愛犬　粉絲以樂高拼出狗兒肖像獻安慰

▲F1賽車手路易斯漢米爾頓收到粉絲以樂高拼出已逝愛犬Roscoe的立體肖像。（圖／翻攝lewishamilton IG）

記者陳雅韻／台北報導

F1賽車七次世界冠軍、目前效力於法拉利車隊的英國賽車手路易斯漢米爾頓，9月底曾發文希望網友替他12歲的鬥牛犬Roscoe集氣，祝福牠能戰勝病魔，但愛犬仍不幸死於肺炎，讓他心碎不已。來自全球的粉絲紛紛送上暖心安慰，最令他感動的是收到粉絲運用樂高拼出了愛犬模樣的立體肖像，讓他特別拍下令人驚嘆的作品表達感激之情。





▲路易斯漢米爾頓的愛犬Roscoe九月底因病過世，讓他心碎不已。（圖／翻攝lewishamilton IG）

路易斯漢米爾頓於IG展示了這幅神人級的作品，兩位粉絲運用樂高拼出惟妙惟肖的鬥牛犬Roscoe肖像，細看此立體形象由許多微型樂高場景組成，搭配不同人偶，向漢米爾頓在F1的職業生涯、興趣與家庭生活致敬，當中的樂高部件描繪了他對健身、電玩與騎行的熱愛，別具巧思。





▲粉絲以樂高拼成的Roscoe肖像暗藏F1賽車元素。（圖／翻攝lewishamilton IG）

路易斯漢米爾頓表示：「這幅Roscoe的樂高肖像真的讓我非常感動。細節之豐富令人驚嘆，我無法想像花了多少時間完成。」此文一出讓樂高也注意到了，品牌官方特別在他的貼文留言「一個有意義的紀念」。





▲當中包括路易斯漢米爾頓披上法拉利戰袍的樂高人偶。（圖／翻攝lewishamilton IG）