LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把

▲▼ BVLGARI Bag 。（圖/ 翻攝IG）

▲寶格麗皮革與配件創意總監Ｍary Katrantzou（左）邀DESTREE創意總監Géraldine Guyot一起設計全新Serpentine Top-Handle手提包。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）配件系列力求創新突破，品牌皮革與配件創意總監Ｍary Katrantzou展開「SERPENTI IN CONVERSATION」計畫，邀請藝術家與設計師參與經典蛇包創作，第一位合作對象正是巴黎時尚品牌DESTREE創意總監Géraldine Guyot，她也是寶格麗所屬LVMH集團二少奶奶，雙方催生出時髦的
Serpentine Top-Handle手提包。

▲▼ BVLGARI Bag 。（圖/ 翻攝IG）

▲寶格麗Serpentine甘草石榴石色緞面迷你手提包相當亮眼。

父母都是當代藝術收藏家的Géraldine Guyot，畢業於英國倫敦中央聖馬丁藝術學院，深受藝術薰陶的她創立時尚品牌D'ESTRËE，並曾在2019年被富比世雜誌選入「Forbes Under 30」菁英榜，是才貌雙全的企業家，2021年她嫁給LVMH集團二公子Alexandre Arnault，依然積極經營自己的品牌，BLACKPINK泰籍成員Lisa、汶萊王子妃Anisha都是品牌愛用者。

▲▼ BVLGARI Bag 。（圖/ 翻攝IG）

▲LVMH集團二公子Alexandre Arnault（左）與老婆Géraldine Guyot感情甜蜜。（圖／翻攝gguyot IG）

▲▼ BVLGARI Bag 。（圖/ 翻攝IG）

▲Lisa（右）穿法國品牌DESTREE桃紅色露肚裝並拎同品牌小包。（圖／翻攝chitthipbruschweiler IG）

此次Géraldine Guyot與寶格麗攜手打造Serpentine Top-Handle手提包，亮點是汲取蛇身S形曲線扭結線條的金屬提把，與DESTREE標誌性的細緻飾邊設計合而為一；包身則由nubuck粒面牛皮與絲緞所製成，展現細膩質感，共有象牙蛋白石色小牛皮與栗色蛋白石色磨砂皮革手提包，以及黑色緞面與甘草石榴石色緞面迷你手提包等款式。

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, DESTREE, Géraldine Guyot

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

