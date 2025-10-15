英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝

▲摩納哥親王親王阿爾貝二世（左起）與夏琳王妃身著正式，接待英國愛丁堡公爵夫婦。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國國王查爾斯三世的小弟愛丁堡公爵，近日與公爵夫人蘇菲一同前往摩納哥進行訪問，摩納哥親王阿爾貝二世與妻子夏琳王妃親自接待，四人合影的照片一發出引起軒然大波，因為相形之下，愛丁堡公爵夫婦的穿著似乎太過休閒，讓英國民眾直呼「好丟臉」，不過也有網友緩頰「可能前後有安排比較輕鬆的場合吧」！

愛丁堡公爵夫人蘇菲拜訪摩納哥親王阿爾貝二世夫婦當天，穿英國品牌Penelope Chilvers小碎花襯衫配白長褲，腳踩草編楔型鞋，老公愛丁堡公爵雖然穿著襯衫與西裝外套，但腳上也是穿運動鞋，與身穿全套西裝的摩納哥親王夫婦形成鮮明對比，因此挨批代表英國出訪的服裝不合格。





▲身穿Alexander McQueen套裝的夏琳王妃搭配珍珠耳環。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG

向來是時尚資優生的摩納哥夏琳王妃，當天為表示對英國的敬意，特別選穿英國設計師品牌Alexander McQueen棕色格紋褲裝，搭配Valentino黑色高跟鞋，再戴上珍珠耳環，維持一貫的優雅風範。

