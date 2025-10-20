C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

▲喬治娜出入搭乘私人飛機，登機包是愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

日前《富比世》公布2025世界足壇球員收入排行榜，40歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）連續6年蟬聯冠軍，以約84.1億元收入，遙遙領先第二名的阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）的39億元，C羅超強吸金能力讓未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）安心敗家，近日一口氣砸大錢買3款矜貴的鱷魚皮包，當中包括愛馬仕（HERMÈS）「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。





▲喬治娜開箱夢幻的愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

今年8月收下C羅約1.5億元、超過20克拉求婚鑽戒的喬治娜，生活向來高調奢華，出入都搭乘私人飛機，登機與上街必備愛馬仕包，款式之多令人目不暇給，她近日興奮開箱被愛馬仕收藏家視為夢幻逸品的喜馬拉雅鱷魚皮柏金包，此款包因漂染後鱷皮上中間純淨白色漸變成兩側灰色，彷如喜馬拉雅山脈上的巍巍雪峰因此得名，在國際拍賣會上身價超過500萬元。





▲愛馬仕包是喬治娜的必備行頭。（圖／翻攝georginagio IG）

喬治娜除了購入愛馬仕夢幻包，近期也入手Dior Lady D-Joy包與Lady D-Sire包，兩款酒紅色包皆以珍稀鱷魚皮製成，身價都突破百萬元，足見她買不精品不手軟。





▲喬治娜還購入Dior鱷魚皮是Lady D-Joy包（前）與Lady D-Sire包。（圖／翻攝georginagio IG）