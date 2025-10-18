fb ig video search mobile ETtoday

蝙蝠 、蜘蛛珍珠耳環俏皮　MIKIMOTO為萬聖節添亮點

▲MIKIMOTO萬聖節系列珍珠單耳針式耳環

▲MIKIMOTO萬聖節系列珍珠單耳針式耳環（由上至下）21,000元，黑南洋珠胸針33,000元，新款黑南洋珍珠單耳針式耳環52,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月31日萬聖節的造型除了變裝，還能戴上應景的珠寶與髮飾增添亮點，日本珠寶品牌MIKIMOTO延續去年傳統，今年再度推出萬聖節系列珠寶，打造兩款神秘風格的耳環，以黑銠加工呈現黑金屬質感，襯托珍珠的柔潤光澤，於線上官網與品牌台北101旗艦店銷售。

▲MIKIMOTO萬聖節系列珍珠鑽石單耳針式耳環

▲MIKIMOTO萬聖節系列珍珠鑽石單耳針式耳環，55,000元。

去年MIKIMOTO發表蝙蝠造型的珍珠胸針與耳環，今年加入鑲嵌黑色南洋珠的版本的單邊耳環，配上蝙蝠翅膀造型，呼應萬聖節氣氛；另一款新耳環結合日本Akoya珍珠、藍寶石以及蜘蛛墜飾，鍊條可以恣意調整讓蜘蛛彷彿可上下滑動，與另一端垂墜的珍珠展現不對稱美學。

▲亞歷山卓萬聖節小黑貓抓夾

▲亞歷山卓萬聖節小黑貓抓夾，3,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）也按往例創作萬聖節限量髮飾，黑貓、幽靈、小惡魔與巫婆帽等俏皮元素，裝飾髮夾、髮箍或豆扣夾，以黑色為主色調，點綴萬聖節代表色南瓜橘與神秘紫色，款款展現好質感，為萬聖節造型添一分優雅。

▲亞歷山卓萬聖節髮箍

▲亞歷山卓萬聖節髮箍，3,500元。

亞歷山卓, MIKIMOTO, 萬聖節

