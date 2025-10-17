風Luxury／錶迷周末有眼福　千萬級「錶王」登富藝斯、佳士得預展

▲富藝斯《名錶薈萃- 香港 XXI》拍賣領銜之作為PP「Sky Moon Tourbillon」型號5002P-001腕錶，估價約35,418,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）





▲富藝斯另一焦點為PP約1980年製型號2499/100 「MK I」黃金萬年曆計時腕錶，估價約17,708,000元起。

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶愛好者這個周末有眼福了！國際拍賣公司富藝斯（Phillips）於台北萬豪酒店3303號房舉辦香港鐘錶秋拍與日內瓦珠寶秋拍 台北預展，佳士得（Christie’s）也在同飯店的博覽廳舉辦香港拍賣精選預展，紛紛祭出炙手可熱的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）珍稀錶款，富藝斯領銜之作為PP匯集12項複雜功能的「Sky Moon Tourbillon」型號5002P-001腕錶，估價約35,418,000元起。





▲富藝斯呈獻1975年製PP「Lord Rivers and his Friends – J.L. Agasse」 型號866/54的獨一無二黃金懷錶，估價約3,935,000元起。





▲富藝斯將上拍Philippe Dufour約2012年製的「Simplicity」玫瑰金小三針腕錶，估價約7,870,000元起。

富藝斯鐘錶將於11月21至23日在香港舉行《名錶薈萃- 香港 XXI》拍賣，誌慶富藝斯鐘錶部及亞洲區成立10周年，搜羅超過300只重要時計，是富藝斯在香港歷來總估價最高的常設鐘錶拍賣之一。焦點之作為2001年問世的PP首款雙面盤的「Sky Moon Tourbillon」型號5002P-001鉑金腕錶，具大教堂音簧三問、陀飛輪、萬年曆、逆跳日期、星空圖表、月相及月亮運行軌道顯示、軌跡顯示、恆星及閏年顯示等複雜功能，現藏家自2008年購入後僅珍藏從未佩戴，絕佳品項身價更上層樓。





▲香港佳士得11月27日將上拍勞力士保羅紐曼面盤的型號6239 Daytona腕錶，估價約15,740,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

PP另一「聖杯」型號2499/100 「MK I」黃金萬年曆計時腕錶也將現身富藝斯香港拍場，此款約1980年製腕錶屬第四代初期的「MK I」版本，搭載經典的Wenger錶殼與原廠實心金質Stern Frères面盤，當時約生產46只，估價同樣上看千萬元；出自二十世紀最偉大琺瑯大師之一Suzanne Rohr之手的獨一無二PP《利華士勳爵與友人》微繪琺瑯懷錶、獨立製錶品牌Philippe Dufour作品也都是富藝斯《名錶薈萃- 香港 XXI》拍賣的話題拍品。





▲PP成立150周年推出的型號3974J-001三問萬年曆腕錶將登上佳士得香港拍賣，估價約11,810,000元起。

佳士得香港將於11月26日、27日舉辦鐘錶拍賣，首日拍賣將聚焦知名藏家「邵在正珍藏」的60件PP古董與當代錶款，第二日則由勞力士（Rolex）保羅紐曼面盤的型號6239 Daytona腕錶、PP型號3974J-001三問萬年曆腕錶等，估價都超過千萬元。

