凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

▲凱莉珍娜以爆乳裝搭配奢華鑽飾與愛馬仕鱷魚皮凱莉包吸睛。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國卡戴珊家族小妹凱莉珍娜 （Kylie Jenner ）事業與愛情兩得意，與好萊塢一線男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）感情甜蜜外，近來她自創的彩妝品牌Kylie Cosmetics也歡慶10周年，年紀輕輕的她已累積豐厚身家，從她浮誇的穿搭可見一般，一口氣戴上9個卡地亞（Cartier）LOVE手環，閃瞎眾人的眼。





▲凱莉珍娜左右手戴滿卡地亞LOVE手環與網球手鍊。（圖／翻攝kyliejenner IG）

穿搭向來火辣大膽的凱莉珍娜，日前穿上黑色爆乳裝入鏡，搭配鑲滿鑽的鍊結項鍊與鑽戒外，左右手共疊搭9個卡地亞LOVE手環與鑽石網球手鍊，1969年誕生的LOVE手環以螺絲圖騰著稱，手環必須以專門的螺絲起子開闔，個性設計大受歡迎，她的LOVE收藏陣容令人咋舌，包括螺絲鑲鑽的白K金款、螺絲裝飾陶瓷款以及全鑽奢華版，加上卡地亞網球手鍊，總值上千萬元。





▲卡地亞鑲嵌175顆約4.04克拉鑽石的LOVE 18K白金手環，2,080,000元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）





▲卡地亞舖鑲嵌204顆約2克拉美鑽與黑色陶瓷的LOVE手環，1,630,000元。

當天凱莉珍娜搭配的包款為愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮凱莉包，扣頭部分鑲滿美鑽，與她全身上下的白K金鑲鑽首飾完美呼應，再次示範她標誌性的豪奢風格。

