fb ig video search mobile ETtoday

凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

>

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜以爆乳裝搭配奢華鑽飾與愛馬仕鱷魚皮凱莉包吸睛。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國卡戴珊家族小妹凱莉珍娜 （Kylie Jenner ）事業與愛情兩得意，與好萊塢一線男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）感情甜蜜外，近來她自創的彩妝品牌Kylie Cosmetics也歡慶10周年，年紀輕輕的她已累積豐厚身家，從她浮誇的穿搭可見一般，一口氣戴上9個卡地亞（Cartier）LOVE手環，閃瞎眾人的眼。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜左右手戴滿卡地亞LOVE手環與網球手鍊。（圖／翻攝kyliejenner IG）

穿搭向來火辣大膽的凱莉珍娜，日前穿上黑色爆乳裝入鏡，搭配鑲滿鑽的鍊結項鍊與鑽戒外，左右手共疊搭9個卡地亞LOVE手環與鑽石網球手鍊，1969年誕生的LOVE手環以螺絲圖騰著稱，手環必須以專門的螺絲起子開闔，個性設計大受歡迎，她的LOVE收藏陣容令人咋舌，包括螺絲鑲鑽的白K金款、螺絲裝飾陶瓷款以及全鑽奢華版，加上卡地亞網球手鍊，總值上千萬元。

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞鑲嵌175顆約4.04克拉鑽石的LOVE 18K白金手環，2,080,000元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞舖鑲嵌204顆約2克拉美鑽與黑色陶瓷的LOVE手環，1,630,000元。

當天凱莉珍娜搭配的包款為愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮凱莉包，扣頭部分鑲滿美鑽，與她全身上下的白K金鑲鑽首飾完美呼應，再次示範她標誌性的豪奢風格。
 

►最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

►大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

關鍵字：

凱莉珍娜, Cartier, 卡地亞, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

蝙蝠 、蜘蛛珍珠耳環俏皮　MIKIMOTO為萬聖節添亮點

蝙蝠 、蜘蛛珍珠耳環俏皮　MIKIMOTO為萬聖節添亮點

風Luxury／錶迷周末有眼福　千萬級「錶王」登富藝斯、佳士得預展

風Luxury／錶迷周末有眼福　千萬級「錶王」登富藝斯、佳士得預展

G-SHOCK聯手《新世紀福音戰士》　熱血錶款粉絲一看就懂 英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬 汶萊王子妃有喜　穿5萬孕婦裝優雅浪漫 F1車手漢米爾頓痛失愛犬　粉絲以樂高拼出狗兒肖像獻安慰 「賭王最美千金」何超蓮搭珠寶有訣竅　鑽石耳環最吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面