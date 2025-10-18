孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

▲孫芸芸遊英國的造型看似簡潔，行頭樣樣不簡單。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸受Chloe之邀，日前到巴黎時裝周看秀，順道在法國與英國遊覽，她看似簡潔的穿搭其實行頭樣樣精彩，當中一套極簡白色內搭外罩粗織毛衣外套，配上卡地亞（Cartier）上千萬元的Juste un Clou超大型款全鑽手環，再背上愛馬仕（HERMÈS）DÉSORDRE凱莉包，毫不費力展現時髦感。





▲孫芸芸戴卡地亞Juste un Clou全鑽手環，超大型款逾12,000,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸背的DÉSORDRE凱莉包是愛馬仕2022年秋冬推出的凱莉包變奏款，以不規則失序設計重塑輪廓，將經典凱莉包的梯形輪廓拉長，並在包包正面和背面加上不對稱的外口袋，且捨掉傳統的提把，僅搭配可拆式肩帶，展現摩登率性風格。





▲孫芸芸背愛馬仕DÉSORDRE凱莉包。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

變奏款的凱莉包在國際拍賣會炙手可熱，孫芸芸擁有的DÉSORDRE凱莉包常飆破百萬元，深受藏家喜愛。走在時尚尖端的孫芸芸也是高端銀飾品牌Chrome Hearts擁護者，此次歐洲行穿的裝飾豹紋十字開襟衫，估價逾20萬元。





▲孫芸芸穿逾20萬元的Chrome Hearts開襟衫。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）