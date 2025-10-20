CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼

▲CASIO全新金色戒指錶CRW-001G-9，4,600元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO去年運用優化的高密度零件安裝技術與縮小版電池，將標準手錶結構成功微縮約十分之一打造的戒指錶引爆話題，今年再推出金色版本CRW-001G-9，將於10月22日在CASIO官方商城開放投籤抽選，想戴上卡哇伊的戒指錶要靠好運加持了。





▲CASIO金色戒指錶CRW-001G-9炙手可熱。

從標準手錶模型縮小約10倍CASIO金色版戒指錶CRW-001G-9，其錶殼、錶背與錶圈一體成型，採用金屬射出成型（MIM）技術精製而成，不僅高度還原CASIO經典外觀，連錶帶上的凹凸細節亦精緻呈現，為確保電池可更換並具備防水性能，內部結構採用特殊玻璃黏合技術，功能上配備6位元數位LCD螢幕，可顯示精準至秒的時間資訊，並支援日期、雙時區與碼錶等日常實用功能，更令人驚喜的是會在整點或預設時間發出微光。此外，內徑為20毫米、周長62.8毫米的戒指錶附2款可調整尺寸的墊片，滿足不同戒圍的佩戴者。





▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE-MOONSHINE GOLD 腕錶向獵人月致敬，12,150元。（圖／Swatch提供）

Swatch向十月滿月獵人月致意的MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶，則期間限定販售至明日（21日），設計亮點是月相顯示中的一輪明月改成人類手指指向佩戴者圖案，象徵邀請與連結，視覺張力十足。

