fb ig video search mobile ETtoday

CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼

>

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲CASIO全新金色戒指錶CRW-001G-9，4,600元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO去年運用優化的高密度零件安裝技術與縮小版電池，將標準手錶結構成功微縮約十分之一打造的戒指錶引爆話題，今年再推出金色版本CRW-001G-9，將於10月22日在CASIO官方商城開放投籤抽選，想戴上卡哇伊的戒指錶要靠好運加持了。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲CASIO金色戒指錶CRW-001G-9炙手可熱。

從標準手錶模型縮小約10倍CASIO金色版戒指錶CRW-001G-9，其錶殼、錶背與錶圈一體成型，採用金屬射出成型（MIM）技術精製而成，不僅高度還原CASIO經典外觀，連錶帶上的凹凸細節亦精緻呈現，為確保電池可更換並具備防水性能，內部結構採用特殊玻璃黏合技術，功能上配備6位元數位LCD螢幕，可顯示精準至秒的時間資訊，並支援日期、雙時區與碼錶等日常實用功能，更令人驚喜的是會在整點或預設時間發出微光。此外，內徑為20毫米、周長62.8毫米的戒指錶附2款可調整尺寸的墊片，滿足不同戒圍的佩戴者。

▲▼ CASIO,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch MISSION TO EARTHPHASE-MOONSHINE GOLD 腕錶向獵人月致敬，12,150元。（圖／Swatch提供）

Swatch向十月滿月獵人月致意的MISSION TO EARTHPHASE–MOONSHINE GOLD腕錶，則期間限定販售至明日（21日），設計亮點是月相顯示中的一輪明月改成人類手指指向佩戴者圖案，象徵邀請與連結，視覺張力十足。
 

►Balenciaga總監戴不到2500元CASIO上秀　網讚好品味與標價無關

►G-SHOCK聯手《新世紀福音戰士》　熱血錶款粉絲一看就懂

關鍵字：

CASIO, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包

凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

蝙蝠 、蜘蛛珍珠耳環俏皮　MIKIMOTO為萬聖節添亮點 風Luxury／錶迷周末有眼福　千萬級「錶王」登富藝斯、佳士得預展 G-SHOCK聯手《新世紀福音戰士》　熱血錶款粉絲一看就懂 英愛丁堡公爵夫婦服裝挨批不及格　摩納哥王妃優雅套裝大勝 LVMH集團二少奶奶出點子　寶格麗蛇包變出新提把 Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請 Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面