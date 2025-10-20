亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣

▲伊莎安巴尼（左起）以印度展覽聯合主席身份，與大英博物館館長Nicholas Cullinan、媽媽妮塔安巴尼一起出席晚宴。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

慶祝英國大英博物館特展《古代印度：生生不息的傳統》（Ancient India: living traditions）19日圓滿閉幕，博物館長Nicholas Cullinan與擔任聯合主席的伊莎安巴尼（Isha Ambani）特別舉辦Pink Ball晚宴，身穿華美刺繡禮服搭配重量級祖母綠珠寶亮相的伊莎安巴尼大有來頭，她是亞洲首富、身家超過3兆台幣的印度富豪穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）的掌上明珠，當晚她的母親、以奢華穿搭著稱的妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）也現身支持女兒，母女倆珠寶價值均突破億元。

身為大英博物館粉紅晚宴聯合主席，伊莎安巴尼以彰顯印度文化與美感的造型亮相，由印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla 35位工匠共耗費 3,670 小時為她打造淡粉色緞面長外套與直筒裙，採用玫瑰粉金線手工刺繡，並鑲嵌珍珠、亮片與水晶，靈感來自印度皇宮掛毯與壁畫的刺繡甚至延伸至她的鞋子上，相當精緻。





▲伊莎安巴尼穿著印度品牌Abu Jani Sandeep Khosla 35位工匠共耗費 3,670 小時打造的刺繡禮服，搭配媽媽珍藏的哥倫比亞祖母綠心形珠寶。（圖／翻攝kantilalchhotalal IG）

最令人驚嘆的是伊莎安巴尼佩戴成套的古董哥倫比亞祖母綠心形珠寶，每一顆重量級寶石都來自母親妮塔安巴尼多年的收藏，項鍊由印度百年珠寶品Kantilal Chhotalal打造，她所佩戴的耳環鑲有兩顆 70 克拉的哥倫比亞心形祖母綠，則是目前全球已知最大的完美對稱心形祖母綠耳環。





▲妮塔安巴尼將自己搜羅多年的巨鑽與祖母綠，交由印度百年珠寶品牌Kantilal Chhotalal打造成華麗項鍊。（圖／翻攝kantilalchhotalal IG）

伊莎安巴尼同場的母親妮塔珠寶行頭也十分驚人，她佩戴了一條向印度歷史上最具傳奇色彩的印多爾王后（Maharani of Indore）經典項鍊致敬的祖母綠與鑽石長項鍊，運用了她搜羅許久的兩顆完美對稱40 克拉梨形鑽石、一顆擁有尼扎姆王朝血統的 40 克拉圓形鑽石，以及一顆重達 70 克拉的祖母綠作為核心主石，她親自構思設計並交由Kantilal Chhotalal製作，成就一件展現Art Deco裝飾藝術風格的傑作。

