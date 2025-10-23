沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

▲沛納海Luminor GMT Ceramica 40毫米兩地時間陶瓷腕錶 PAM01460，462,000 元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）豐富Luminor 系列陣容，首度將陶瓷材質應用40毫米Luminor腕錶，推出Luminor 40毫米兩地時間陶瓷腕錶，黑色陶瓷錶殼具 輕盈、耐高溫、抗腐蝕及耐磨損等特性，不僅提升佩戴舒適度，更確保腕錶歷久彌新，腕錶同時配備黑色小牛皮錶帶與橡膠帶，讓佩戴者輕鬆轉換風格。





▲沛納海Luminor系列40毫米兩地時間陶瓷腕錶的透明錶背秀P.900/GMT自動上鍊機芯。

Luminor 40毫米兩地時間陶瓷腕錶的黑色太陽紋三明治面盤上，阿拉伯數字與時標覆以白色Super-LumiNova® X2夜光塗層，確保日夜讀時都清晰，6時位置鐫刻的「BiTempo」字樣源自義大利語「兩地時間」，點出此錶具實用的第二時區顯示，搭載沛納海P.900/GMT 自動上鍊機械機芯，具3日動力儲存，防水300米。





▲HUBLOT Square Bang Unico極致黑計時鑽錶，1,031,000元。（圖／HUBLOT提供）

酷黑錶款展現個性美深受喜愛，HUBLOT再添華麗元素，打造Square Bang Unico極致黑計時鑽錶，霧面與拋光黑陶瓷組成的立體錶殼，錶圈鑲嵌44顆黑鑽，且搭配充滿建築感的黑色立體刻紋橡膠錶帶，讓黑色不是單一色調，而具層次感；內載自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯，藉由鏤空面盤設計，讓藏家一睹機械奧秘。

