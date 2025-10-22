日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

▲高市早苗（右二）成為日本史上第一位女性首相。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

日本參眾兩院昨（21）召集臨時國會，進行新任首相（總理大臣）指名選舉，自民黨總裁高市早苗在眾議院獲得237票，成為日本憲政史上第一位女性首相，她以優雅穿搭展現自信風采，戴著南洋珠串鍊與珍珠耳環，深具分量的首飾彰顯氣勢。





▲日本首相高市早苗（右）與維新會黨魁吉村洋文握手，她的珍珠串鍊與耳環深具分量。（圖／路透社）

光澤溫潤迷人的珍珠是不少女性政治人物鍾愛的配件，珍珠不若鑽石般璀璨亮眼，卻是溫柔而堅定的存在。日本新任首相高市早苗即是珍珠擁護者，經常佩戴各式珍珠耳環、串鍊或具變化感的扭結效果項鍊，而昨當選首相一職所戴的項鍊，每一顆珍珠都相當碩大，目測為尺寸約13mm的南洋珠，讓人一看見。





▲高市早苗熱愛珍珠首飾，扭結設計的珍珠項鍊流露活潑風格。（圖／路透社）

高市早苗所戴的精緻腕錶則顯露她的非凡品味，隨身佩戴今年歡慶250周年的寶璣（Breguet）Classique 8067腕錶，為錶徑30毫米的秀氣款式，搭配白色天然珍珠母貝手工機刻雕花錶盤和傳統寶璣指針，定價586,000元。





▲高市早苗佩戴優雅的寶璣錶。（圖／路透社）

▲高市早苗戴的寶璣Classique 8067腕錶，586,000元。（圖／翻攝寶璣官網）