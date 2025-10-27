fb ig video search mobile ETtoday

舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

>

▲▼ 舒淇LV 。（圖／公關照）

▲舒淇日前於法國盧米埃電影博物館宣傳首部執導電影《女孩》，佩戴LV Color Blossom系列珠寶。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影后近期行程滿檔，不僅為主演的Netflix新劇《回魂計》站台，也忙著宣傳她首部執導的長片《女孩》，她在女星與導演身份之間自在轉換，從帶有鬆弛感的穿搭可見她從從容容、游刃有餘，近期她尤其喜歡將一邊長髮塞耳後，露出單邊的耳飾，展現個性美。

▲▼ 舒淇LV 。（圖／公關照）

▲舒淇戴的LV Color Blossom粉色珍珠母貝與鑽石吊墜，91,500元。

▲▼ 舒淇LV 。（圖／公關照）

▲舒淇搭配LV Ombre Blossom耳骨夾，91,000元。

▲▼ 舒淇LV 。（圖／公關照）

▲舒淇同時疊搭LV Idylle Blossom玫瑰K金配鑽石耳骨夾，109,000元。

舒淇日前於法國盧米埃電影博物館Institut Lumière參電影《女孩》見面會，她以白襯衫搭配LV（Louis Vuitton，路易威登）Color Blossom系列珠寶亮相，款式包括鑲嵌粉紅色珍珠母貝及鑽石項鍊、鑲白色珍珠母貝及鑽石戒指，耳際閃耀著Ombre Blossom玫瑰K鑲鑽石耳骨夾以及Idylle Blossom玫瑰K金鑲鑽耳骨夾，亮眼吸睛。

▲▼電影《女孩》記者會-舒淇。（圖／記者周宸亘攝）

▲舒淇返台宣傳《女孩》，穿電影T恤配Alexander Wang長褲。（圖／記者周宸亘攝）

今（27日）舒淇率《女孩》主演群邱澤、9m88、白小櫻、林品彤都穿上紅色電影T恤一同出席在台記者會，她搭配Alexander Wang長褲展現潮流感，髮型與首飾穿搭則循近期喜好，再次將右側頭髮塞耳後亮出亮晶晶的耳骨夾。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

