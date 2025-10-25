林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴表品牌好友林柏宏佩戴PILOT先行者飛行員腕錶。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由林柏宏、宋芸樺主演的災難電影《96分鐘》票房表現不俗，林柏宏出色演出雖未入圍本屆金馬獎，但被評審認為本屆「影帝遺珠」，戲外他則深受瑞士名錶浪琴表（Longines）青睞，邀他以品牌好友身份演繹最新Longines Spirit Pilot 先行者系列飛行員腕錶，重新設計的39毫米三針腕錶較過往更為簡潔洗鍊，彰顯他的自信魅力。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者飛行員飛返計時手動上鍊腕錶（左）164,800元，先行者飛行員腕錶78,800元。

浪琴表在先行者系列推出5周年之際，發表錶殼重新打造的39毫米三針錶，具備符合人體工學的線條與簡約優雅的外觀，提升佩戴舒適度，而面盤取消原有的五星標誌與日期顯示，以突顯清晰易讀的分鐘刻度環，搭載具72小時動力儲存並通過瑞士官方天文台（COSC）認證的 L888.4 自動上鍊機芯，共有不鏽鋼鍊帶棕色皮革錶帶以及織布風格綠色橡膠錶帶三款；品牌同步推出先行者系列飛返計時手動上鍊腕錶，採用39.5毫米不鏽鋼錶殼與13.4毫米厚度的精緻比例，並首次搭載倒數計時設計的雙向旋轉錶圈，而面盤亦去除五星標誌展現簡潔風格，透明底蓋可欣賞配備柱輪飛返計時裝置的 L792.4 手動上鍊機芯。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴表先行者飛行員飛返計時手動上鍊腕錶棕色皮錶帶款，157,600元。

與航空領域關係緊密的Bell & Ross，則從飛機儀表板的抬頭顯示夜視技術取材，創作全球限量250只的BR-X3 Night Vision腕錶，41毫米「三明治」式錶殼的兩塊主夾板以碳纖維與SLN樹脂複合材料混合製作，打造出夜光迷彩，兩塊主夾板之間為黑色PVD塗層鈦金屬的中層錶殼，由四顆螺絲貫穿固定，螺絲有綠色橡膠保護柱包覆，保護柱同樣具有夜光功能，在暗處相當吸睛；而多層鏤空Ｘ形結構面盤也以綠色夜光點綴，左右兩側分別是70小時動力儲存及大日期顯示，窗口框與時標、指針均填上綠色Super-LumiNova夜光物料，讓整只錶散發科技感。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-X3 Night Vision腕錶從飛機儀表板的抬頭顯示夜視技術取材，461,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR-X3 Night Vision三明治錶殼的兩塊主夾板以碳纖維與 SLN 樹脂複合材料混合製作，打造出夜光迷彩。

浪琴表, Longines, Bell & Ross

