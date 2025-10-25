TAG Heuer百萬陀飛輪錶致敬F1　75周年傳奇標誌飾錶圈

▲維斯塔潘於德州 Austin F1® 美國大獎賽奪冠，佩戴TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶 F1® 75周年黃金限量版。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer是F1一級方程式賽事官方合作夥伴，致敬F1 75年傳奇與75位世界冠軍，特別打造全球限量75只的Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶F1® 75周年黃金限量版，每只腕錶均鐫刻1950至2024年間的專屬年份，金色勝利桂冠裝飾於錶背與藍寶石水晶玻璃上，象徵永恆榮耀與勝利意志，效力於紅牛車隊的荷蘭籍賽車手維斯塔潘（Max Verstappen ）於甫落幕的德州 Austin F1® 美國大獎賽奪冠之際，即戴上此限量錶享受光榮時刻。





▲TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶 F1® 75周年黃金限量版，1,328,200元。

Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport 陀飛輪計時腕錶F1® 75周年黃金限量版，以精細磨砂與噴砂處理鈦金屬 製成，搭配18K 黃金固定錶圈，測速刻度環上12時位置鑲有銀色F1®標誌，而象徵75周年的官方標誌則位於75的刻度位置，兩項標誌同時出現在錶圈與錶背上，寓意向75位世界冠軍致敬；鏤空面盤展現 品牌自製 TH20-09 陀飛輪機芯 之美，具備65小時動力儲存，配備導柱輪與垂直離合系統，確保極致的精準度與穩定性。





▲錶背可欣賞TAG Heuer自製 TH20-09 陀飛輪機芯的運作之美。

F1賽事不僅是熱血飆速的殿堂，也是另類時尚秀場，頂尖車手的穿搭經常成為討論話題，效力於法拉利車隊的英國車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）便是潮男代表，經常穿戴LV（Louis Vuitton，路易威登）行頭，沒錯過近來熱門的Speedy P9包款，特色是以粒面小牛皮製成並裝飾Monogram圖案，飾邊採用仿舊的 VVN 皮革，內襯則為小羊皮材質，呈現柔軟的包身結構使包身底部可以恣意折疊與垂墜。





▲英國F1賽車手路易斯漢米爾頓一身LV勁裝配Speedy P9 40藍色包款。（圖／LV提供）