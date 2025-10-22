fb ig video search mobile ETtoday

F1聞人Toto Wolff 戴的IWC登慈善拍賣　超強抗震力成焦點

▲▼ IWC,BOSS 。（圖／公關照）

▲ Mercedes F1 車隊執行長兼領隊 Toto Wolff 親自佩戴IWC聯名錶感受其卓越性能。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶IWC與勞倫斯體育公益基金會合作多年，支持基金會以體育作為工具，幫助兒童與青少年克服暴力、歧視與劣勢，今年雙方再次攜手並與Bonhams邦瀚斯拍賣行舉辦慈善拍賣，拍品焦點為Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team.大型飛行員腕錶，拍賣所得的全部款項將全數捐贈勞倫斯體育公益基金會。

▲▼ IWC,BOSS 。（圖／公關照）

▲ Toto Wolff是 Mercedes F1 車隊靈魂人物。

IWC專為 Mercedes F1 車隊執行長兼領隊 Toto Wolff 設計的Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team.大型飛行員腕錶，靈感來自2021年沙烏地阿拉伯大獎賽他因賽道激烈競爭而憤怒拍桌，手上的IWC原型錶竟毫髮無損，新錶承襲此非凡抗震設計，搭載品牌工程部門XPL 開發的 SPRIN-g PROTECT® 防震系統，能承受最高達30,000g的衝擊，共限量100只，其中1只由Toto Wolff 親自於新加坡大獎賽™中佩戴，將與一件有Toto Wolff簽名的車隊白色Polo衫一同於邦瀚斯官網進行線上拍賣至25日，估價約3,083,000元起。

▲▼ IWC,BOSS 。（圖／公關照）


▲IWC限量100只的Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team.大型飛行員腕錶。

▲IWC聯名錶底蓋飾以 Toto Wolff的簽名。

▲IWC聯名錶底蓋飾以 Toto Wolff的簽名。

F1賽車風靡全球，也是時尚與精品品牌展演的聖地，BOSS近期便與Aston Martin Aramco一級方程式賽車車隊攜手，並結合最新Apple Vision Pro科技，為賽車迷打造全新沉浸式體驗，BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS日前特別穿上BECKHAM x BOSS 秋冬系列新裝，現身於美國德州奧斯汀登場的F1美國大獎賽觀戰，也親自體驗BOSS打造的虛擬賽車冒險。

▲▼ IWC,BOSS 。（圖／公關照）

▲S.COUPS現身美國德州F1賽場，身穿BECKHAM x BOSS秋冬系列詮釋賽道型格風範。（圖／BOSS提供，以下同）

▲▼ IWC,BOSS 。（圖／公關照）

▲BOSS攜手Aston Martin Aramco打造全新沉浸式F1體驗。

►勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

►TAG Heuer備齊智能錶與跑鞋　攜手New Balance造福跑者

