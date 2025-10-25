fb ig video search mobile ETtoday

陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌

>

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩背Jellycat小羊包相當俏皮，約1,900元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩經常在社群與粉絲分享工作與生活點滴，除了與馬來西亞富二代藝術家老公Alan（曾偉昌）到處吃美食吸睛，把逛街當運動的她時尚行頭也是亮點，近期她愛上卡哇伊風格包款，背上近來爆紅的英國玩偶品牌Jellycat的小羊包，模樣可愛極了。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩秀MCＭ與《樂一通》聯名的崔弟包。（圖／翻攝iam_joechenIG）

近來Jellycat不僅軟萌吊飾紅翻天，動物造型包款也深受明星喜愛，蔡依林背過熊頭肩背包、兔子背包，陳喬恩則秀出約1,900元的小羊斜背包，她打趣說：「今天羊咩咩陪我上班，開始變冷了，毛茸茸的包包可以出來玩了。」

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩是愛馬仕擁護者，收藏櫻花粉色凱莉包。（圖／翻攝iam_joechenIG）

陳喬恩的童趣包款不只一件，近日她還以橘色裝扮搭配MCＭ與《樂一通》聯名的崔弟包，洩露童心；此外，她也是愛馬仕（HERMÈS）忠實擁護者，各種經典包款都沒錯過，旅行時特別喜歡帶上能拎能側背的凱莉包，以及能解放雙手的Kelly Ado背包，漂亮出遊。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩出遊背著愛馬仕Kelly Ado背包。（圖／翻攝iam_joechenIG）

►蔡依林背不到2,000元韓牌包遊歐　億級天后還愛軟萌兔子包

►大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

關鍵字：

陳喬恩, Hermes, 愛馬仕, Jellycat

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味

CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 C羅未婚妻狂敗鱷魚皮包　開箱愛馬仕「天花板」柏金包 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協 汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面