陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌

▲陳喬恩背Jellycat小羊包相當俏皮，約1,900元。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩經常在社群與粉絲分享工作與生活點滴，除了與馬來西亞富二代藝術家老公Alan（曾偉昌）到處吃美食吸睛，把逛街當運動的她時尚行頭也是亮點，近期她愛上卡哇伊風格包款，背上近來爆紅的英國玩偶品牌Jellycat的小羊包，模樣可愛極了。





▲陳喬恩秀MCＭ與《樂一通》聯名的崔弟包。（圖／翻攝iam_joechenIG）

近來Jellycat不僅軟萌吊飾紅翻天，動物造型包款也深受明星喜愛，蔡依林背過熊頭肩背包、兔子背包，陳喬恩則秀出約1,900元的小羊斜背包，她打趣說：「今天羊咩咩陪我上班，開始變冷了，毛茸茸的包包可以出來玩了。」





▲陳喬恩是愛馬仕擁護者，收藏櫻花粉色凱莉包。（圖／翻攝iam_joechenIG）

陳喬恩的童趣包款不只一件，近日她還以橘色裝扮搭配MCＭ與《樂一通》聯名的崔弟包，洩露童心；此外，她也是愛馬仕（HERMÈS）忠實擁護者，各種經典包款都沒錯過，旅行時特別喜歡帶上能拎能側背的凱莉包，以及能解放雙手的Kelly Ado背包，漂亮出遊。





▲陳喬恩出遊背著愛馬仕Kelly Ado背包。（圖／翻攝iam_joechenIG）