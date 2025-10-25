fb ig video search mobile ETtoday

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

▲▼ 凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜穿Alo運動服搭同品牌行李袋，疊帶兩款卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國卡戴珊家族28歲小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner），18歲時創辦美妝品牌Kylie Cosmetics，累積豐厚身家，曾被《富比士》（Forbes）選為最年輕的白手起家富豪，雖然財報引發爭議被除名，但不可否認她依然是億萬富豪，經常曬各式華服與奢華精品令人目不暇給，她的時尚字典裡沒有「少即是多」（Less is more），而是「越多越好」，卡地亞（Cartier）名錶一次就要戴兩只。

▲卡地亞錶圈與鍊帶鑲鑽的Panthère de Cartier美洲豹腕錶，小型款1,510,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

近日凱莉珍娜示範高人氣的洛杉磯品牌Alo兩截式運動服，拎葡萄紅的 Voyage Duffle行李袋，休閒造型依然展現貴婦派頭，疊搭卡地亞兩款Panthère de Cartier美洲豹腕錶，此系列錶款誕生於1980年代，其命名與設計靈感源自同名手環，擁有極為靈活柔軟的錶帶結構，讓人聯想到品牌標誌性美洲豹的矯健身姿，她所戴的款式分別為18K玫瑰金小型款，以及錶框與鍊帶鑲鑽的18K金華麗版。

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕錶，小型款830,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

凱莉珍娜是卡地亞忠實粉絲，除了收藏Panthère de Cartier美洲豹腕錶，還擁有數量驚人的LOVE手環，曾左右手共戴上9款鑲鑽LOVE手環，可見只要是喜歡的精品系列，她打包不手軟。

▲凱莉珍娜疊戴卡地亞LOVE鑽石手環是日常。（圖／翻攝kyliejenner IG）

►凱莉珍娜火辣豪奢裝扮閃爆　卡地亞手環戴滿手、炫愛馬仕鑽石包

►最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

凱莉珍娜, Alo, Cartier, 卡地亞

