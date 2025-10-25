fb ig video search mobile ETtoday

梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

>

▲▼ 梅西 。（圖／CFP）

▲梅西首次被目擊佩戴RICHARD MILLE腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）身家百億元，是錶界赫赫有名的收藏家，擁有不少瑞士龍頭品牌勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），當中不乏超級VIP才有機會購得的隱藏版腕錶，卻不見他戴過另一熱門品牌RICHARD MILLE，近日他終於被捕捉到首次在鏡頭前佩戴RICHARD MILLE，是為女性設計的RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲梅西戴的RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款。（圖／RICHARD MILLE提供）

梅西選錶眼光獨到，首度公開佩戴RICHARD MILLE不是超複雜功能錶款，而是裝飾性強烈的RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款，其實整只錶製作工藝不簡單，以輕盈堅固的Carbon TPT®碳纖維作為主要元素，表面呈現大馬士革鋼紋理及波紋光澤，再結合5N紅金形成亮眼對比，最特別的是錶帶每一枚手工打磨的鍊環都交織著Carbon TPT®碳纖維和紅金，不僅展現時髦風格，也柔軟服貼於手腕。

▲▼ 梅西 。（圖／CFP）

▲梅西拎LV Speedy P9 Bandoulière 40綠色包，372,000元。（圖／CFP）

當天梅西除了RICHARD MILLE名錶吸睛，他還拎著萊姆綠的LV（Louis Vuitton，路易威登）Speedy P9 Bandoulière 40包，包款採用小牛皮打造，並綴以Monogram印花圖案，設有多個口袋及可拆式皮革收納包，並附可拆式肩帶，成為他在球場間移動或短期出差的時尚裝備。
 

►勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

►汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

關鍵字：

梅西, RICHARD MILLE, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

TAG Heuer百萬陀飛輪錶致敬F1　75周年傳奇標誌飾錶圈 沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手 陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 成功人士的8種「假日習慣」　抽離工作是基本原則 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面