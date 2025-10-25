梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

▲梅西首次被目擊佩戴RICHARD MILLE腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）身家百億元，是錶界赫赫有名的收藏家，擁有不少瑞士龍頭品牌勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），當中不乏超級VIP才有機會購得的隱藏版腕錶，卻不見他戴過另一熱門品牌RICHARD MILLE，近日他終於被捕捉到首次在鏡頭前佩戴RICHARD MILLE，是為女性設計的RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款。

▲梅西戴的RICHARD MILLE RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款。（圖／RICHARD MILLE提供）

梅西選錶眼光獨到，首度公開佩戴RICHARD MILLE不是超複雜功能錶款，而是裝飾性強烈的RM 07-01自動上鍊腕錶鍊環款，其實整只錶製作工藝不簡單，以輕盈堅固的Carbon TPT®碳纖維作為主要元素，表面呈現大馬士革鋼紋理及波紋光澤，再結合5N紅金形成亮眼對比，最特別的是錶帶每一枚手工打磨的鍊環都交織著Carbon TPT®碳纖維和紅金，不僅展現時髦風格，也柔軟服貼於手腕。





▲梅西拎LV Speedy P9 Bandoulière 40綠色包，372,000元。（圖／CFP）

當天梅西除了RICHARD MILLE名錶吸睛，他還拎著萊姆綠的LV（Louis Vuitton，路易威登）Speedy P9 Bandoulière 40包，包款採用小牛皮打造，並綴以Monogram印花圖案，設有多個口袋及可拆式皮革收納包，並附可拆式肩帶，成為他在球場間移動或短期出差的時尚裝備。

