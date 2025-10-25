大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

▲陳雪鈴日前在東京旅行帶著愛馬仕Shoulder Birkin包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，日前與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin安排了一趟東京行，預先慶祝她37歲生日，邁入懷孕後期的她依然亮麗，依據場合搭配不同的愛馬仕（HERMÈS）包款，當中包括柏金包的變奏款—長型的Shoulder Birkin。





▲陳雪鈴盛裝與老公Faliq Nasimuddin約會，拎愛馬仕凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

愛馬仕Shoulder Birkin又稱JPG Birkin，因為是由設計師Jean Paul Gaultier設計，原創款尺寸約為40公分與42公分，於2004年至2013年生產，直到2024年Shoulder Birkin才重新回歸，比例稍做修改，被稱為Shoulder Birkin Light，更適合肩背。





▲陳雪鈴（右）慶祝自創美妝品牌LUMI BEAUTY 5周年，接受朋友祝賀。（圖／翻攝chrystan_x IG）

家中有整面愛馬仕牆的陳雪鈴，沒錯過出遊方便背上肩的Shoulder Birkin包，而她與老公在東京約會享受美食時，則換上棕色開衩長洋裝搭配凱莉包，同款凱莉包配上背帶，則搖身一變成為她慶祝自創保養品牌LUMI BEAUTY 5周年活動的上班包，相當實用。

