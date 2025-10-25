fb ig video search mobile ETtoday

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日

>

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴日前在東京旅行帶著愛馬仕Shoulder Birkin包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，日前與同樣出身豪門的老公Faliq Nasimuddin安排了一趟東京行，預先慶祝她37歲生日，邁入懷孕後期的她依然亮麗，依據場合搭配不同的愛馬仕（HERMÈS）包款，當中包括柏金包的變奏款—長型的Shoulder Birkin。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴盛裝與老公Faliq Nasimuddin約會，拎愛馬仕凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

愛馬仕Shoulder Birkin又稱JPG Birkin，因為是由設計師Jean Paul Gaultier設計，原創款尺寸約為40公分與42公分，於2004年至2013年生產，直到2024年Shoulder Birkin才重新回歸，比例稍做修改，被稱為Shoulder Birkin Light，更適合肩背。

▲▼ 陳雪鈴 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）慶祝自創美妝品牌LUMI BEAUTY 5周年，接受朋友祝賀。（圖／翻攝chrystan_x IG）

家中有整面愛馬仕牆的陳雪鈴，沒錯過出遊方便背上肩的Shoulder Birkin包，而她與老公在東京約會享受美食時，則換上棕色開衩長洋裝搭配凱莉包，同款凱莉包配上背帶，則搖身一變成為她慶祝自創保養品牌LUMI BEAUTY 5周年活動的上班包，相當實用。
 

►大馬最美千金懷三胎照樣美　敷面膜洩愛馬仕牆

►最貴愛馬仕柏金包在印度首富妻手上　滿鑽設計估價逾6000萬

關鍵字：

陳雪鈴, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

TAG Heuer百萬陀飛輪錶致敬F1　75周年傳奇標誌飾錶圈

TAG Heuer百萬陀飛輪錶致敬F1　75周年傳奇標誌飾錶圈

沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手 陳喬恩愛馬仕包先放一邊　背1900元Jellycat小羊包超萌 沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手 汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手 日首相高市早苗珍珠大到讓人一眼瞧見　戴58萬寶璣錶洩不凡品味 CASIO抽籤才有的戒指錶來了　金色版好亮眼 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面