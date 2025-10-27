貝嫂最愛用柏金包曝光　上百款愛馬仕包是真愛

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢（右一）自拍與維多利亞貝克漢（左一）、雙方父母聚餐的溫馨畫面，維多利亞身後為愛馬仕柏金包。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）從辣妹合唱團時期到今日，始終是時尚指標人物，她不甘只是「足球員女友老婆團」（WAGs）一員 ，激發她創立同名時尚品牌，穿搭風格也從最初的「高貴辣妹」性感皮裙轉變成俐落優雅造型，不變的是她對愛馬仕（HERMÈS）包的熱情始終不減，外界推估她的收藏至少上百個。

近日貝克漢夫婦與雙方父母聚餐，身穿極簡灰色T恤與牛仔褲的維多利亞貝克漢，即帶著愛馬仕棕色柏金包，此款柏金包顏色經典且容量大，是她私人時光頻繁使用的包款之一。

▲▼ 維多利亞貝克漢 。（圖／CFP）

▲維多利亞貝克漢現身紐約街頭，背愛馬仕黑色ÉSORDRE凱莉包。（圖／CFP）

而日前維多利亞身穿標誌性的襯衫配開衩鉛筆裙現身紐約街頭，一身黑卻很吸睛，因為她手上戴著「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），肩上背著黑愛馬仕亮面黑色的ÉSORDRE凱莉包，此包款是品牌2022年秋冬推出的凱莉包變奏款，以不規則失序設計重塑輪廓，亮眼配件襯托出摩登韻味。

►貝嫂的細手鍊價格意外親民　和老公戴對鍊示愛

►孫芸芸時髦遊歐背百萬愛馬仕包　一舉手閃耀千萬卡地亞釘子手環

貝嫂, 維多利亞貝克漢, 貝克漢, 愛馬仕, Hermes

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

