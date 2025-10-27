梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼梵克雅寶 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲梵克雅寶與法國藝術家Arthur Hoffner合作，於台北101打造「Perlée 限時體驗空間」。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

走一趟台北101購物中心4樓都會廣場，又有夢幻場景可拍美照並可欣賞精緻珠寶，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）再度攜手法國藝術家 Arthur Hoffner ，在此打造Perlée限時體驗空間 ，馬卡龍色調的展場猶如遊樂園，展出標誌性的金珠珠寶與腕錶，並設計多種趣味互動遊戲，引領參觀者感受Perlée系列作品魅力。

▲梵克雅寶展場設計許多趣味遊戲。（圖／記者陳雅韻攝）

梵克雅寶Perlée限時體驗空間 即起至11月16日舉行，入口處首先映入眼簾的是傳遞歡愉能量的金珠摩天輪 ，參觀者可轉動的流光沙漏 展現時間的流動，靈感噴泉 則喚起遊戲般的創作樂趣，走入拍照區則可留下與Perlée系列的美好瞬間。

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée系列系列珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲梵克雅寶展出約1965年的Twist戒指體現小圓珠之美。

除互動裝置外，現場亦展出梵克雅寶Perlée系列當代作品與典藏之作，金珠自1920年代以來成為品牌的經典象徵，曾點綴於花卉、動物別針與Alhambra四葉幸運系列之上，2008年問世的Perlée系列則將金珠美學發揮至極致，以亮麗活潑之作吸睛。

▲梵克雅寶結合四葉幸運圖騰與金珠的Perlée Clovers手環。

▲梵克雅寶Perlée Toi & Moi Secret腕錶鑲嵌彼得石、珍珠母貝、紅玉髓、鑽石。

英國珠寶品牌De Beers則擅長結合車工鑽石與原石打造摩登珠寶，具護身符寓意的代表作Talisman 系列即是融合鑽石原石與拋光美鑽的大膽設計，新婚的港星劉俊謙近日演繹此系列，佩戴的鍊墜、手環、戒指運用標誌性的 Serti Poinçon鑿點金工鑲嵌工藝，並為原石量身打造鑲座且將其托高，展現天然原石之美，與車工美鑽相呼輝映。

▲新婚的港星劉俊謙演繹De Beers經典Talisman珠寶系列。（圖／De Beers提供，以下同）

▲劉俊謙佩戴De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊498,000元，手環311,000元。

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, De Beers, 劉俊謙

ET Fashion

