金卡達夏鎖定愛馬仕高單價包　驚人收藏無「鱷」不歡

▲金卡達夏外出經常拎著愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）造型向來狂野大膽，每回亮相的服裝必有深意或話題性，成功搶佔時尚版面，她也深具商業頭腦，創辦塑身衣品牌SKIMS強調「舒適、包容、性感、實穿」的理念而大受歡迎，她累積豐厚身家，從她驚人的愛馬仕（HERMÈS）收藏可見一斑，而且她無「鱷」不歡，全力鎖定高單價的矜貴鱷魚皮包款。





▲金卡達夏曬出4款明亮色彩的愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝kimkardashian IG）

近日金卡達夏試裝時，一張照片就曬了4款亮色的愛馬仕鱷魚皮包，當中紫色鱷魚皮包與她曾亮相的紅色鱷魚皮柏金包皆為鑲鑽款，相當貴氣；而她與姊妹淘搭私人飛機到南韓旅行的登機包，則是黑色鱷魚皮製成的Shoulder Birkin，款款都是數百萬的奢華作品。





▲金卡達夏穿紅色網襪配鑲鑽的愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝kimkardashian IG）





▲搭私人飛機到南韓時，金卡達夏的登機包是愛馬仕鱷魚皮Shoulder Birkin。（圖／翻攝kimkardashian IG）

擁有豐富的愛馬仕珍稀包款收藏，金卡達夏的名媛媽媽克莉絲珍娜（Kris Jenner）功不可沒，替女兒到處挖寶找尋心儀款式，生日就送上兩款愛馬仕鱷魚皮包寵女。





▲金卡達夏日前穿John Galliano設計的Dior 2000年春夏系列禮服亮相。（圖／翻攝kimkardashian IG）