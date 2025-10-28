梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版

▲阿根廷足球巨星梅西戴勞力士隱藏版金錶，與邁阿密國際續約。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）表示上周度過愉快的一周，分享他與邁阿密國際續約的照片，確定將效力至2028賽季結束，外界普遍認為這是38歲的他傳奇職業生涯的最後一份合約，而他在簽約的大日子愛妻安托內雅與3個兒子都到場見證，陪伴他簽下此重要合約的錶款則是隱藏版的勞力士（Rolex）金錶。





▲梅西戴超級VIP才有機會購得的勞力士利曼24小時耐力賽Cosmograph Daytona 18K金錶。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西身家百億元，是勞力士（Rolex）超級VIP，他與邁阿密國際續約當天，即戴著勞力士為Le Mans利曼24小時耐力賽推出的18K金Cosmograph Daytona腕錶，品牌於2023年為此賽事打造百周年紀念款為不鏽鋼材質，特色是保羅紐曼骰子面回歸以及陶瓷外圈呈現向賽事致敬的紅色數字「100」，停產後推出梅西手腕上的18K金版本，是目錄上沒有的隱藏驚喜。⁠





▲梅西簽約的重要日子，妻子安托內雅與3個兒子到場見證。（圖／翻攝leomessi IG）

自2023年受貝克漢之邀加盟邁阿密國際以來，梅西已帶領球隊贏得了隊史首兩座獎盃，並榮膺2024年MLS MVP與2025年金靴獎，順風順水，名錶也一只換一只，日前還首度戴上RICHARD MILLE女錶，名錶收藏規模更為豐富。⁠





▲梅西加盟邁阿密國際以來帶領球隊贏得了隊史首兩座獎盃，並獲得2025金靴獎。⁠（圖／翻攝leomessi IG）