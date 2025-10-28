fb ig video search mobile ETtoday

梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版

>

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲阿根廷足球巨星梅西戴勞力士隱藏版金錶，與邁阿密國際續約。（圖／翻攝leomessi IG）

記者陳雅韻／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）表示上周度過愉快的一周，分享他與邁阿密國際續約的照片，確定將效力至2028賽季結束，外界普遍認為這是38歲的他傳奇職業生涯的最後一份合約，而他在簽約的大日子愛妻安托內雅與3個兒子都到場見證，陪伴他簽下此重要合約的錶款則是隱藏版的勞力士（Rolex）金錶。

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西戴超級VIP才有機會購得的勞力士利曼24小時耐力賽Cosmograph Daytona 18K金錶。（圖／翻攝leomessi IG）

梅西身家百億元，是勞力士（Rolex）超級VIP，他與邁阿密國際續約當天，即戴著勞力士為Le Mans利曼24小時耐力賽推出的18K金Cosmograph Daytona腕錶，品牌於2023年為此賽事打造百周年紀念款為不鏽鋼材質，特色是保羅紐曼骰子面回歸以及陶瓷外圈呈現向賽事致敬的紅色數字「100」，停產後推出梅西手腕上的18K金版本，是目錄上沒有的隱藏驚喜。⁠

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西簽約的重要日子，妻子安托內雅與3個兒子到場見證。（圖／翻攝leomessi IG）

自2023年受貝克漢之邀加盟邁阿密國際以來，梅西已帶領球隊贏得了隊史首兩座獎盃，並榮膺2024年MLS MVP與2025年金靴獎，順風順水，名錶也一只換一只，日前還首度戴上RICHARD MILLE女錶，名錶收藏規模更為豐富。⁠

▲▼ 梅西 。（圖／翻攝IG）

▲梅西加盟邁阿密國際以來帶領球隊贏得了隊史首兩座獎盃，並獲得2025金靴獎。⁠（圖／翻攝leomessi IG）

►梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

►勞力士隱藏版都在梅西手上　綠松石面盤配鑽圈Daytona炫目

關鍵字：

梅西, 勞力士, Rolex

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

貝嫂最愛用柏金包曝光　上百款愛馬仕包是真愛

貝嫂最愛用柏金包曝光　上百款愛馬仕包是真愛

梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

梅西戴RICHARD MILLE時髦女錶　配LV綠包當潮男

大馬最美千金當時尚孕媽咪　拎愛馬仕柏金包變奏款遊日 林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊 凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只 TAG Heuer百萬陀飛輪錶致敬F1　75周年傳奇標誌飾錶圈 沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手 「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面