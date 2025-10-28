fb ig video search mobile ETtoday

CITIZEN和紙面盤上演四季浪漫　秋季錶以金箔勾勒群山

▲The CITIZEN以日本經典隨筆散文《枕草子》為靈感，創作春（左起順時針方向）、夏、秋與冬季腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN旗下追求革新與突破的The CITIZEN誕生30周年，推出全新「Iconic Nature Collection」，以日本日本作家清少納言的古典文學名作《枕草子》為創作靈感，展現平安時代的自然美學與四季風情，分別為「春韶」、「夏瀾」、「秋燁」、「冬曉」4款紀念腕錶，面盤以日本傳統工藝土佐和紙作為設計核心，將文學意境化為腕上藝術。

▲The CITIZEN AQ4100-22L腕錶的面盤採用漸層結合細膩的藍染土佐和紙，描繪夏夜河川景致，113,000元。

The CITIZEN粉色面盤的春韶錶以雲龍紙為面盤素材，靈感源自春日破曉的景象，粉色暈染宛若櫻花飛舞，並採用櫻花粉紅金超級鈦™錶殼與指針，盡顯春日浪漫；夏瀾款以「藍染」工藝詮釋仲夏夜的月下河川，運用漸層藍色錶盤象徵月光與流水交織的光影，金色秒針如螢火蟲閃爍，展現夏夜的靜謐，與Platinum鉑金超級鈦™錶殼完美結合。

秋燁款則以金箔點綴黑色土佐和紙，描繪秋日夕陽映照群山的景色，配上Amber Yellow琥珀金超級鈦™材質錶殼，流露濃厚的秋意；冬曉款則以「砂子蒔」技法重現雪花飛舞的冬日清晨，閃爍的鉑金粉末灑落於土佐和紙之上，營造出晶瑩剔透的雪景效果。The CITIZEN四季錶均搭載Cal.A060光動能高精準萬年曆機芯，具備年差±5秒的高準確度與萬年曆功能，可精準運行至2100年。

▲The CITIZEN AQ4103-16W秋季腕錶面盤上層為象徵夕陽的橘紅漸層，再以金箔勾勒出群山，128,000元。

Seiko也擅長以四季或大自然為主題，融合日本文化元素或傳統工藝打造腕錶，為登山與戶外探險而生的Seiko Prospex Alpinist系列SPB507J1腕錶，便將登山眺望的深邃綠色光影化為面盤色彩，於錶款背蓋特別飾以山脈圖樣，整體設計保留1959年誕生的初代Laurel Alpinist復古風格，但機芯大升級，搭載6R55機械機芯，具3日動力儲存、防水200米。

▲Seiko Prospex Alpinist系列SPB507J1腕錶深邃綠色面盤，讓人聯想到登山眺望時所遇見的光影，30,000元。（圖／Seiko提供）

►Seiko日本特色面盤配名鞋皮革錶帶　不到4萬台灣限量120只

►林柏宏絕配浪琴飛行員錶　摘掉五星設計更洗鍊

