范冰冰水鑽禮服盡顯玲瓏曲線　斗篷變頭紗添神秘感

▲范冰冰出席東京影展，穿著黎巴嫩設計師品牌Tony Ward禮服盡顯玲瓏有致的曲線。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星范冰冰揮別逃稅陰霾，在國際影壇發光發熱，今年她以馬來西亞導演張吉安執導的電影《地母》，分別入圍金馬最佳女主角和東京影展競賽單元，昨（27日）她盛裝出席第38屆東京影展開幕活動，連換兩套禮服大秀女神氣勢，其中一套綴滿水鑽與珠片的貼身禮服盡顯她玲瓏有致的曲線，讓網友盛讚她的時尚品味贏過一大票大陸女星。





▲范冰冰將禮服原本的單肩斗篷轉變成頭紗增添神秘感。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

范冰冰於東京影展所穿的貼身水鑽禮服出自黎巴嫩設計師品牌Tony Ward，猶如閃耀星空的華美禮服特別在做透膚設計，更凸顯她的窈窕身材，她還發揮巧思，將禮服原本的單肩斗篷往上一披，變身為單側頭紗，為整體造型增添神秘感，她同時搭配綠寶石耳環更加搶眼。





▲范冰冰（左二）踩著標誌性的厚底高跟鞋，搭配倫敦品牌Steve O. Smith禮服宣傳電影《地母》。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

而與導演一同宣傳新片《地母》時，范冰冰穿著倫敦品牌Steve O. Smith充滿戲劇張力的黑白線條禮服亮相，設計師Steve O. Smith擅長將手繪線條融入服裝結構，創造2D線條在身上連續成形的效果，因此即便是最極簡的黑白線條，也讓范冰冰的氣勢震攝全場，配上她標誌性的厚底高跟鞋，輕鬆展現「范爺」的時尚態度。





▲范冰冰穿手繪感的Steve O. Smith蓬裙禮服展現氣勢。（圖／翻攝bingbing_fan IG）