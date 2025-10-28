荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

▲荷蘭未來女王、艾瑪莉亞公主穿祖母傳承的綠色洋裝搭配Max Mara羊毛大衣亮相。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

荷蘭威廉-亞歷山大國王（Willem-Alexander）、麥克西瑪王后（Queen Máxima）與21歲長女艾瑪莉亞公主（Catharina-Amalia），27日現身阿姆斯特丹博物館廣場（Museumplein），參加慶祝阿姆斯特丹建城750周年的音樂會，荷蘭未來女王、艾瑪莉亞公主身穿亮眼的綠色洋裝外罩Max Mara羊毛大衣亮相，立刻勾起王室迷的回憶，因為這件洋裝不僅她的媽媽穿過，她的祖母、前任女王碧翠絲也穿過，已是傳承三代的古董衣！





▲艾瑪莉亞公主（左起）、荷蘭麥克西瑪王后與威廉-亞歷山大國王一同出席阿姆斯特丹建成750周年音樂會。（圖／CFP）

雖然是荷蘭王儲，但艾瑪莉亞公主從小讀公立學校，自己騎腳踏車上學，作風相當樸實，她就讀頂尖的阿姆斯特丹大學主修政治、心理、經濟學，主動放棄每年150萬歐元的皇室津貼，自己到酒吧打工賺生活費、和同學合租宿舍，直到2022年收到綁架威脅才被迫搬回王宮居住。





▲艾瑪莉亞公主所穿的綠色洋裝出自荷蘭設計師品牌Theresia Vreugdenhil，已傳承三代。（圖／CFP）

艾瑪莉亞公主的簡樸作風也反映在服裝上，此次參加阿姆斯特丹建城750周年的音樂會，穿著荷蘭品牌Theresia Vreugdenhil設計的孔雀眼圖案裝飾、裙子點綴羽毛的綠色洋裝，此件洋裝原本屬於她的祖母、前任女王碧翠絲，於1981年比利時的國是訪問期間首次穿著此裙裝；其後，她的媽媽瑪克西瑪王后於2014年再度演繹此裝，傳承三代超過40年的款式至今看來依然亮麗。

