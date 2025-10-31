寶璣女錶月相放大更簡潔　雙層面盤秀迷人光影

▲慶祝品牌創立250周年，寶璣呈獻周年紀念作品Reine de Naples9935腕錶（右）和8925腕錶。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）慶祝創立250周年，為靈感源自品牌貴客、拿破崙之妹那不勒斯王后卡羅琳繆拉（Caroline Murat）的Reine de Naples女錶系列，推出兩款周年紀念錶，分別是搭載全新機芯的Reine de Naples 9935與8925腕錶，兩款時計皆以獨家「寶璣金」精心打造，並有皮革錶帶與金質鍊帶款式，宛如珠寶手環漂亮上手。





▲寶璣Reine de Naples 9935腕錶的砂金石玻璃面盤下方鑲嵌一層纖薄的大溪地珍珠母貝夾板展現迷人光澤，1,954,000元。

搭載全新機芯的寶璣Reine de Naples 9935腕錶，配備尺寸更大的月相顯示盤，風格更簡潔，成為此系列首款無動力儲存顯示的月相顯示錶款，僅提供時、分、小秒針和月相功能，共推出4種樣式，最受矚目是面盤採用雙層結構的深藍色面盤腕錶，上層以藍色砂金石玻璃製作，下層鑲嵌大溪地珍珠母貝夾板，隨著光線流轉展現迷人幻彩。

顯示時與分的寶璣Reine de Naples 8925腕錶則以其強調清晰易讀與簡約優雅的美學為設計核心，錶圈鑲嵌鑽石數量由37顆增至41顆更為華麗，共有白色珍珠母貝面盤、金質雕花放射紋面盤，以及黑色砂金石搭配亮黑漆刻度圈等3種款式，皆於12時位置鑲嵌一顆梨形切割鑽石，彰顯品牌標誌性的高貴細節。





▲寶璣Reine de Naples 8925腕錶的時分小盤飾有「Quai de l’Horloge」手工機刻雕花圖案，2,442,000元。

Blancpain則重新演繹經典Villeret 系列，推出40毫米三針日期與全日曆月相錶，以及33.2毫米日曆月相錶等3款共16款全新型號，呈現秋季氛圍的磨砂蛋白石色或金棕色面盤，最大改變是放大的月相顯示更顯深度與立體感，機芯亦配有全新設計的自動盤，內外皆美。



▲Blancpain Villeret 18K紅金日曆月相鑽錶，853,000元。（圖／Blancpain提供）