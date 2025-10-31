fb ig video search mobile ETtoday

寶璣女錶月相放大更簡潔　雙層面盤秀迷人光影

>

▲▼Blancpain 。（圖／公關照）

▲慶祝品牌創立250周年，寶璣呈獻周年紀念作品Reine de Naples9935腕錶（右）和8925腕錶。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）慶祝創立250周年，為靈感源自品牌貴客、拿破崙之妹那不勒斯王后卡羅琳繆拉（Caroline Murat）的Reine de Naples女錶系列，推出兩款周年紀念錶，分別是搭載全新機芯的Reine de Naples 9935與8925腕錶，兩款時計皆以獨家「寶璣金」精心打造，並有皮革錶帶與金質鍊帶款式，宛如珠寶手環漂亮上手。

▲▼Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶璣Reine de Naples 9935腕錶的砂金石玻璃面盤下方鑲嵌一層纖薄的大溪地珍珠母貝夾板展現迷人光澤，1,954,000元。

搭載全新機芯的寶璣Reine de Naples 9935腕錶，配備尺寸更大的月相顯示盤，風格更簡潔，成為此系列首款無動力儲存顯示的月相顯示錶款，僅提供時、分、小秒針和月相功能，共推出4種樣式，最受矚目是面盤採用雙層結構的深藍色面盤腕錶，上層以藍色砂金石玻璃製作，下層鑲嵌大溪地珍珠母貝夾板，隨著光線流轉展現迷人幻彩。

顯示時與分的寶璣Reine de Naples 8925腕錶則以其強調清晰易讀與簡約優雅的美學為設計核心，錶圈鑲嵌鑽石數量由37顆增至41顆更為華麗，共有白色珍珠母貝面盤、金質雕花放射紋面盤，以及黑色砂金石搭配亮黑漆刻度圈等3種款式，皆於12時位置鑲嵌一顆梨形切割鑽石，彰顯品牌標誌性的高貴細節。

▲▼Blancpain 。（圖／公關照）

▲寶璣Reine de Naples 8925腕錶的時分小盤飾有「Quai de l’Horloge」手工機刻雕花圖案，2,442,000元。

Blancpain則重新演繹經典Villeret 系列，推出40毫米三針日期與全日曆月相錶，以及33.2毫米日曆月相錶等3款共16款全新型號，呈現秋季氛圍的磨砂蛋白石色或金棕色面盤，最大改變是放大的月相顯示更顯深度與立體感，機芯亦配有全新設計的自動盤，內外皆美。

▲▼Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain Villeret 18K紅金日曆月相鑽錶，853,000元。（圖／Blancpain提供）

►李洙赫低胸裝配200萬AP錶跑趴　「江南太子」風度翩翩

►梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版

關鍵字：

Breguet, 寶璣, Blancpain

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

台灣限定芭蕾舞伶首飾美翻　Les Néréides法式浪漫好迷人

台灣限定芭蕾舞伶首飾美翻　Les Néréides法式浪漫好迷人

金卡達夏鎖定愛馬仕高單價包　驚人收藏無「鱷」不歡

金卡達夏鎖定愛馬仕高單價包　驚人收藏無「鱷」不歡

荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔

CITIZEN和紙面盤上演四季浪漫　秋季錶以金箔勾勒群山 范冰冰水鑽禮服盡顯玲瓏曲線　斗篷變頭紗添神秘感 梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版 梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力 貝嫂最愛用柏金包曝光　上百款愛馬仕包是真愛 遇見對的人是什麼感覺？4個特徵告訴你　那份安心其實早已出現 外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面