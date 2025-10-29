fb ig video search mobile ETtoday

李洙赫低胸裝配200萬AP錶跑趴　「江南太子」風度翩翩

▲▼ AP Party, 李洙赫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李洙赫佩戴AP 1,937,000元的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶出席派對。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet）慶祝邁入150周年，今（29日）於台北舉辦Royal Oak Offshore Sunset Party派對隆重登場，韓星李洙赫、金曲歌王蕭敬騰、高爾宣、章廣辰、彭千祐、林哲熹、Karencici與派偉俊均戴上AP錶跑趴。李洙赫身穿低領白衣配白色西裝外套與黑褲，搭配1,937,000元的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶，「江南太子」風度翩翩。

▲▼ AP Party, 李洙赫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李洙赫穿搭流露貴公子氣息。（圖／記者徐文彬攝）

據傳李洙赫家世不凡，住在首爾江南富人區，舉手投足都流露紳士氣息而受矚目，但他今謙虛說小時候就立志長大想買好車與好錶，AP就是他的目標，因此更加努力工作，他透露私下愛酷黑錶款，今因歡慶品牌150周年，因此選戴較喜氣的玫瑰金錶款同歡。

▲▼ AP Party, 蕭敬騰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蕭敬騰秀AP 2,807,000元的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶。（圖／記者徐文彬攝）

同場的蕭敬騰則是AP錶收藏家，他買錶重視功能、外型與意義，是否會與經紀人老婆Summer戴對錶？他當場放閃說：「買一買就變對錶了。」而下一只AP錶他鎖定白陶瓷腕錶，再次展現寵妻魔人本色，大方說：「我要送老婆的！」

▲▼ AP Party ,Karencici 。（圖／記者徐文彬攝）

▲Karencici是AP派對表演嘉賓。（圖／記者徐文彬攝）

AP派對星光熠熠，步入會場首先會被品牌不對外販售的《愛彼150周年立體手工書》吸引，此品牌藏書以立體結構與細膩繪筆且每一頁手工製作，呈現品牌傳奇；AP特別以音樂派對形式慶祝150周年，由派偉俊、高爾宣、Karencici現場開唱，為慶祝派對掀起高潮。

▲▼ AP Party,派偉俊 。（圖／記者徐文彬攝）

▲派偉俊於AP派對獻唱最新作品。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ AP Party, 高爾宣 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高爾宣也在AP派對一展音樂才華。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ AP Party, 彭千祐。（圖／記者徐文彬攝）

▲彭千祐一身帥氣搭配AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ AP Party, 章廣辰 。（圖／記者徐文彬攝）

▲章廣辰開心戴上AP黑陶瓷Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ AP Party, 林哲熹 。（圖／記者徐文彬攝）

▲林哲熹佩戴藍色面盤的AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶。（圖／記者徐文彬攝）

同場加映李洙赫台北行
李洙赫此次來台停留時間長，共出席兩個公開活動，除了今日的AP派對，還有上周的「2025 臺北時裝週 」閉幕跨界時尚大秀，當天他選穿義大利品牌Dolce & Gabbana黑裝亮相，出自品牌秋冬系列雙排釦劍領大衣，黑絲緞雙排釦、緞面滾邊綴飾經典寬劍領，搭配靈感源自1940年代的珠寶胸針，他將黑色長領巾隨性掛在頸間，流露貴公子氣息迷倒粉絲。

▲▼李洙赫出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲李洙赫上周穿Dolce & Gabbana黑裝出席台北時裝周閉幕秀 。（圖／記者李毓康攝）

►李洙赫「深V露胸」挺台北時裝周帥翻　鬼鬼穿鏤空刺繡裝「拿掉襯裙」辣爆

►梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 李洙赫、蕭敬騰、高爾宣、章廣辰、彭千祐、林哲熹、Karencici與派偉俊

