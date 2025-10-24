李洙赫「深V露胸」挺台北時裝周帥翻　鬼鬼穿鏤空刺繡裝「拿掉襯裙」辣爆

fb ig video search mobile ETtoday

記者林明瑋 / 台北報導

2025台北時裝周閉幕大秀今（10/25）晚間在台北流行音樂中心登場，以「Fashion Romantasy」為主題，邀集6組服裝設計師發表作品，韓星李洙赫到場站台，穿著長外套內搭深V領衫，露出胸肌線條，性感魅力破表，吳映潔（鬼鬼）選擇GUCCI刺繡裙裝，展現超辣身形，露出零贅肉腰際，腿部線條若隱若現，她說：「我把裡面的襯裙拿掉，今天就是要當一個時髦辣媽。」

▲▼李洙赫出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李洙赫出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲韓星李洙赫現身台北時裝周閉幕大秀。（圖／記者李毓康攝，以下同）

李洙赫現身讓許多粉絲頂著雨天到場，他穿著雙排扣長外套搭配V領衫，脖子上以絲巾、十字架項鍊妝點，展現一貫的貴公子氣息，他用「闇黑」形容造型，現場粉絲尖叫不斷，他說：「謝謝大家在下雨天來看我，非常榮幸受邀參加台北時裝周。」此次服裝周主題講到浪漫，被問及近期有什麼浪漫的事？他說：「上次來台灣感受到粉絲的熱情，有嚇到，最近浪漫的點都是來自粉絲。」

▲▼GEmma吳映潔出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲鬼鬼辣露腰部線條。

▲▼程予希、GEmma吳映潔出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）
▲鬼鬼（左）、程予希都穿GUCCI 2025秋冬系列服裝。

鬼鬼身選穿GUCCI 2025秋冬系列服裝，短上衣露出纖腰，當了媽媽身形絲毫沒變，但性感不止於此，刺繡裙看似遮很多，其實從大腿開始線條若隱若現，她說：「我把襯裙拿掉了，今天就是要當一個時髦的辣媽！」程予希也以GUCCI 2025秋冬系列的貼身連身褲展現好身材。

▲▼台北市長蔣萬安出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安穿著PCES服裝。

台北時裝周閉幕大秀包括葭CHIA、Claudia Wang、TANGTSUNGCHIEN、JUST IN XX、PCES、UUIN共6個品牌聯合登場，為時裝周劃下句點，台北市長蔣萬安穿著PCES服裝到場支持，這套服裝原是為奧運選手設計，從衝浪發想，深藍色代表海浪，同時結合正式服裝概念，蔣萬安表示：「簡單俐落又有設計感，我很喜歡。」

▲▼夏騰宏、李雪、劉奕兒出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲李雪（左起）、夏騰宏、劉奕兒。

▲▼温昇豪、王品澔出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）
▲王品澔（左）、溫昇豪。

▲▼小樂吳思賢、Amanda 劉紀範出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）
▲劉紀範（左）、吳思賢。

劉奕兒選擇桃紅色西裝與同色高跟鞋，腰部挖空性感又帥氣，孫可芳則是一身格紋西裝，與同為格紋西裝的林子閎一起出場，吳思賢（小樂）在髮型與眼妝下功夫，搭配具透視感的上衣，去年底成軍的男團SEVENTOEIGHT以今年台北時裝周風格大使的身份現身，還有劉子銓、陳姸霏、盧以恩、夏騰宏、施名帥、朱芷瑩、李雪、溫昇豪、王品澔、劉紀範、Haezee黃瑋昕、Sabrina胡恂舞、鶴The Crane、someshiit山姆、TRASH等到場看秀。

▲▼林子閎、孫可芳出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）

▲孫可芳（左）、林子閎。

▲▼施名帥、朱芷瑩出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）
▲朱芷瑩（左）、施名帥夫妻一同出席台北時裝周閉幕秀。

▲▼SEVENTOEIGHT出席《2025 臺北時裝週》跨界時尚大秀。（圖／記者李毓康攝）
▲男團SEVENTOEIGHT是2025台北時裝周風格大使。

►孫淑媚辣登台北時裝周走秀！台劇《與惡》、《拜六禮拜》混搭設計師品牌

►Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

關鍵字：

台北時裝周, 臺北時裝週, 李洙赫, 鬼鬼, 吳映潔

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

