Lisa高雄開唱穿「台牌短裙」掀熱議！品牌證實：收到BLACKPINK造型師邀請

記者鮑璿安／綜合報導

韓團BLACKPINK在高雄舉辦《DEADLINE》世界巡演時掀起全台關注，而Lisa在舞台上的造型單品也成為話題之一，被粉絲發現竟來自台灣新銳品牌PCES，這款裙裝採用不對稱多層次設計與綁帶裝飾，融合律動感與舞台張力，非常符合Lisa的率性風格。

▲韓團BLACKPINK在高雄舉辦《DEADLINE》世界巡演時掀起全台關注，而Lisa在舞台上的造型單品竟來自台灣新銳品牌PCES 。

PCES品牌設計團隊透露，收到BLACKPINK造型團隊的邀請時相當驚喜，並為Lisa挑選了多款造型搭配，沒想到其中這件短裙成功被選中，並在高雄場演出中亮相。品牌也提到，希望藉由Lisa的影響力，讓更多人看見台灣設計能量走向國際舞台。

▲▼ lisa穿台牌 。（圖／讀者提供）

▲PCES近年以實驗性剪裁與強烈輪廓設計受到時尚圈關注，Lisa演出後不到24小時，該款短裙已在品牌官網開放預購 。（圖／翻攝自官網）

PCES近年以實驗性剪裁與強烈輪廓設計受到時尚圈關注，更以「零廢棄版型（Zero Waste Patterning）」技術打造永續時裝，成為品牌核心之一。透過在打版階段降低布料使用與浪費，PCES成功兼顧時尚設計與環境意識，其作品多次於台北、東京與紐約展出，是台灣備受矚目的新世代設計團隊之一。Lisa演出後不到24小時，該款短裙已在品牌官網開放預購，相信會掀起粉絲搶購。

此外，Lisa這回還穿著另一台灣設計師品牌seivson 的單品，一套蕾絲元素拼接迷你短裙，搭配上BLACKPINK的休閒短版上衣，露出纖細腰身，在台上賣力唱跳十分迷人，也可看出BLACKPINK團隊對於台灣設計的支持。

　► Lisa緋聞男友現身台北！「LVMH三公子」是誰？首富之子手握超過70精品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

