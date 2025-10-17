鳳小岳登台北時裝周走秀！台劇《與惡》、《拜六禮拜》混搭設計師品牌

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

台北時裝週SS26開幕大秀《Fashion, Action!》昨17日晚於松山文創園區登場，在金鐘獎前夕，特別以戲劇角色為靈感打造時尚大秀，匯聚多位演員登台走秀，包括楊一展、鳳小岳、王可元、柯淑勤、連晨翔與白潤音等人，化身品牌故事中的角色，演繹出屬於台灣戲劇與時尚的雙重魅力。

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲oqLiq×《我們與惡的距離 II》，品牌設計師林家豪與洪琪以功能面料重現秩序與混沌的灰色世界，探討人性糾葛。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳、連晨翔、柯淑勤走上台北時裝周開幕秀伸展台。（圖／品牌提供）

WEAVISM織本主義 以《人生清理員》為靈感，將工裝結構結合環保再生布料，打造出既具機能感又不失城市態度的造型。灰階配色與立體剪裁強調極簡輪廓，呼應劇中「重生與告別」的主題，鳳小岳身穿 WEAVISM 服飾登台走秀。而 oqLiq 則攜手《我們與惡的距離II》，以科技面料、幾何線條構築出冷冽都會感，透過解構式外套與非對稱層次設計，展現人性掙扎的矛盾之美，品牌代表的「未來軍裝」概念結合深藍與灰銀色調。

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼台北時裝周。（圖／品牌提供）

其他合作系列如 RAY CHU ×《拜六禮拜》 主打流動剪裁與高飽和配色，連晨翔特別穿上翻領條紋夾克套裝，展現年輕世代的流動美學；DYCTEAM ×《化外之醫》 則以醫療服為靈感，融合立體結構與機能口袋，傳達療癒與救贖的當代精神。臺北時裝週SS26系列活動將持續至10月20日，除開幕秀外，還有11場品牌秀與《臺灣色感》時尚策展，邀請民眾親臨現場，感受屬於台灣的獨特時尚語言。

