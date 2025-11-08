LIFE經典／低成本水質監測奪Dyson設計大獎　24小時前預警河川污染

記者蔡惠如／綜合報導

James Dyson 2025 設計大獎日前揭曉兩項獲獎得主，分別為環境永續與醫療照護提出貢獻，波蘭設計師發明 WaterSense，以紙製感測器結合AI，能自主監測河川水質，還能提前預警汙染事件；義大利設計師開發的 OnCue 智慧鍵盤，則以震動與燈光提示，協助巴金森氏症患者打字變得流暢，在溝通上能更順利。

▲低成本水質監測裝置 WaterSense，奪 Dyson 設計永續獎。（圖／品牌提供）

英國品牌 Dyson 從 2005 年起舉辦 James Dyson 設計大獎，旨在鼓勵有志工程師應用理論知識，以及透過科技來發掘改善生活的新方法，截至今年已頒出近 150 萬英鎊，協助超過 400 件作品實現商業化。2025 年共有來自 28 國、逾 2,100 件學生作品參賽。





今年永續首獎 WaterSense 自主式水質監測設備，為波蘭的奈米技術博士候選人 Filip Budny 研發，全球約 40% 的河川與湖泊遭受嚴重汙染，監測作業卻仍依賴人力採樣、頻率低且反應慢。WaterSense 自主式水質監測設備利用水流自發電運作，搭配可回收的紙製感測器，可全天候檢測超過 20 項水質指標，並從三個深度採樣，且感測器每日能自動更換。

該裝置每分鐘將資料上傳 AI 平台分析，能提早 72 小時預測潛在汙染事件，協助社區及早應對。這項發明以實用且低成本的方式，將河川的監測作業變得更容易且更全面。獲獎人 Filip Budny 表示，將用 3 萬英鎊、折合 121 萬元台幣的獎金，投入量產與歐洲合作網絡建構，希望 2026 年前打造跨國水質監測系統。

全球逾千萬名巴金森氏症患者在打字、使用電腦等日常操作中，常被顫抖與僵直干擾。義大利設計師 Alessandra Galli 以電競鍵盤為靈感，發明 OnCue 智慧鍵盤與腕帶組合，透過觸覺震動與AI燈光提示，幫助患者重新建立手部節奏，獲得醫療類首獎。

在使用 OnCue 智慧鍵盤與腕帶組合每次按鍵時，鍵盤與腕帶同步震動，引導穩定節奏；系統同時預測並亮起下一個字母，減少錯字與猶豫。使用者可依症狀調整震動強度與燈光，實現個人化輔助。設計上採分離式結構與凸邊按鍵，以降低手臂負擔並強化觸感。

此發明讓患者重新掌握數位溝通主導權，展現出設計師對使用者需求的深刻理解。發明者 Galli 則透露將以獎金改良原型、啟動臨床測試，並拓展應用至其他神經系統疾病。