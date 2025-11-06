台北國際旅展預算內清單！吃喝、泡湯5千有找　萬元輕奢夢幻旅程任你挑

文／人物誌

ITF台北國際旅展即將在11月7日開幕，在四天展期中，各飯店卯盡火力促銷，網路預購先行起跑、旅展期間更見加碼動作，爭取一年一度的最大商機。對喜歡飯店住宿或是頂級餐飲的消費者，絕對是一年等一回的搶便宜的好康。

如何在預算之內做個聰明消費者，此次針對各飯店開出的優惠條件，用不同等級的預算級別，歸列出適合的選項，享受大飯店的住房和美食。

5,000元：吃、喝、泡湯三享受

台北亞都麗緻大飯店力推「單人早餐或下午茶通用券」，買五張送一張，總價四千元，可以到榮獲法國外交部特選為「味覺·法國」（Goût de France／Good France）美食餐廳的「La Brasserie 巴賽麗廳」，彈性選擇使用早餐或下午茶，感受猶如身處法國的浪漫情懷。

▲（圖／台北亞都麗緻大飯店）

JR東日本大飯店台北推薦凱華樓烤鴨三吃＋鉑麗安平日午晚餐券二張，或是凱華樓磐龍御膳雙人套餐＋鉑麗安下午茶券二張，從自助餐、中餐到下午茶，隨著個人喜好而有所選。當然，都會客房住宿券（純住房）乙張，感受一下住日系飯店的溫馨感，也是一種選擇。

▲（圖／JR 東日本大飯店台北）

喜歡泡湯的朋友，可以選擇湯券與餐食的組合，如北投麗禧溫泉酒店就針對露天溫泉、湯屋與午餐或下午茶等不同組合，從2,580元到4,760元不等，平均折扣約83折到86折，在天氣轉涼的時節泡湯吃美食，讓這個冬季暖呼呼。

▲（圖／北投麗禧溫泉酒店）

10,000元：輕奢華的體驗

JR東日本大飯店台北祭出的大禮包，包括「都會客房一泊一食住宿券＋HAYASE 日本料理午間全區雙人券」、「行政尊榮客房一泊一食住宿券」或 「HAYASE 日本和牛涮涮鍋＋大廳酒吧平日雙人下午茶＋鉑麗安假日午晚餐券二張」，亦或是「行政尊榮客房一泊一食住宿券」或「HAYASE 日本和牛涮涮鍋＋紅燒極品牛肉麵」（五送一）一組」，吃與住雙享受。

▲（圖／北投麗禧溫泉酒店）

台北亞都麗緻大飯店則有「巴黎廳 1930 X 高山英紀」套餐券二張，將連續四年獲得米其林一星的美食，在廚藝總監高山英紀以臺灣茶為主軸，解析茶款特色呼應料理特性，是一次五感的高端品味。

如果你喜歡泡湯，北投麗禧溫泉酒店「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，萬元有找，遠離都市塵囂，享受溫泉的潤澤，以及起早享受豐盛早餐的喜悅。

15,000 元：走一趟摘星餐飲之旅

一泊二食摘星饗宴住宿券，台北亞都麗緻大飯店為籌劃過生日、周年慶的消費者，提供優惠的折扣利多，內容包含卓越客房住宿乙晚、翌日早餐兩客外，另可自行選擇「天香樓」或「巴黎廳 1930 X 高山英紀」套餐兩客，亦可選擇兌換「La Brasserie 巴賽麗廳」餐飲抵用券一萬元，平日入住再享免費房型升等，依實際房況提供。

▲（圖／台北亞都麗緻大飯店）

20,000 元：吃好住滿的頂級規格

JR東日本大飯店台北以主打「行政尊榮客房一泊一食住宿券＋HAYASE日本和牛涮涮鍋＋HAYASE日本料理午間御膳（五送一）一組或HAYASE日本料理晚間主廚會席二張」為特色，讓消費者在飯店待滿待久、吃飽吃好。

▲（圖／JR東日本大飯店台北）

同樣概念，在台北亞都麗緻大飯店也是，「米其林雙星饗宴住宿券」是首選，即可入住景隅套房乙晚，同時一次享有米其林一星「天香樓」、「巴黎廳 1930 X 高山英紀」套餐各兩客，滿足饕客的摘雙星之旅，同時也可加購早餐，享有全面的完整體驗。

30,000 元：為家庭客備妥圍爐年菜



每逢年底，又到了準備除夕夜年菜的時間，台北亞都麗緻大飯店為家庭客備好「五人份天香樓團員年菜券加上一泊二食摘星饗宴」組合，體驗五星級的住宿及餐飲服務。也為商務客推出「輕鬆入住」方案，將卓越客房和天香樓平日午餐券套券12張一口氣打包，在需要的時間內住房和餐飲。

※以上選項皆為各飯店提供，實際銷售品項和優惠價位，仍以飯店最終定案為主。

