《許我耀眼》趙露思平價包清單公開！7款必鎖定　許妍面試包台灣買得到

帶貨女王趙露思在《許我耀眼》帶火超多包款，除了VERSACE、Delvaux等精品包，劇裡的許妍其實有不少日常包都是出自平價品牌，小資女也能無痛入手，荷包不淌血。本篇就幫女孩們神出《許我耀眼》趙露思同款平價包，有一款台灣現在就能買到，趕緊下滑看下去吧。

▲趙露思《許我耀眼》帶火超多包款。（圖／微博《許我耀眼》）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：RABEANCO DON Hobo Bag

趙露思在《許我耀眼》所背著的RABEANCO DON Hobo Bag來自香港，且是擁有義大利血統的輕奢皮具品牌！詢問度超高的DON Hobo Bag流浪包以柔軟皮革結合極簡結構設計，展現自然垂墜的流線弧度，包身柔軟貼合身形，卻又保有俐落廓形，肩背間自然垂落的皮革弧度增添隨性時尚氛圍。除了趙露思同款麂皮材質很值得收藏，經典黑、奶油白、橄欖色以及餅乾色調也能滿足不同穿搭需求，大容量當作日常通勤包很剛好。

▲趙露思拎的RABEANCO DON Hobo Bag。（圖／微博@Her_趙露思、RABEANCO）

▲趙露思同款DON Hobo Bag流浪包詢問度超高。（圖／微博《許我耀眼》

值得一提的是，RABEANCO現在正式進駐台北微風南山，零時差就能入手趙露思同款DON Hobo Bag和UNNI Top Handle Bag，以及南山微風限定首賣款「Asymmetric Crescent手提袋」都是必搶！喜歡的女孩一定要把握機會逛起來。

▲趙露思同款手袋。（圖／小紅書＠C a^n^d y、RABEANCO）

▲右圖為南山微風限定首賣款「Asymmetric Crescent手提袋」！（圖／RABEANCO）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：JORYA 小號臘腸包

趙露思選用的另一款JORYA小號臘腸包以修長包身搭配亮面皮革與金屬細節，散發俐落率性的摩登氣息。小巧外型卻具備實用收納空間，無論是日常出門還是約會穿搭都能輕鬆駕馭，加上趙露思的「帶貨效應」，在《許我耀眼》播畢後這咖瞬間成為大熱包款！

▲JORYA小號臘腸包。（圖／截圖自《許我耀眼》、JORYA）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：GERARD DAREL 24H 皮革包

趙露思在《許我耀眼》中又成功帶火一款「平價名品」，來自法國品牌的GERARD DAREL 24H皮革包。這款包以柔軟小牛皮打造，包身線條優雅，搭配寬大容量與極簡設計，不僅實用性滿分，也充滿法式隨性氣息。這款24H包一直是品牌的經典代表作，因其輕盈柔軟、容量驚人，被譽為「通勤＋旅行首選包」。趙露思以極簡穿搭搭配這咖包，完美展現她自然又精緻的日常感，也難怪一播出就立刻被搜尋爆表。

▲24H包一直是品牌的經典代表作。（圖／微博《許我耀眼》、GERARD DAREL）

許我耀眼》趙露思同款平價包：TORY BURCH FLEMING 束口包

趙露思在《許我耀眼》中背的這咖TORY BURCH FLEMING束口包，一登場就讓不少觀眾直呼「這包好好看」！這款包以經典的鑽格壓紋搭配金色鏈帶，展現出優雅中帶點輕奢的氣息。柔軟皮革與束口設計兼具隨性感與高級感，無論肩背或手提都非常有型。酒紅色調更讓整體造型多了秋冬的溫潤氛圍，非常適合搭配大地色、駝色或黑色穿搭，輕鬆打造名媛級氛圍感。

▲TORY BURCH FLEMING束口包。（圖／截圖自《許我耀眼》、TORY BURCH）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：LK Bennett Issie Natural Raffia 肩背包

趙露思在《許我耀眼》中還背過一款超應景夏日的LK Bennett Issie Natural Raffia肩背包，讓不少觀眾立刻筆記收藏！這款包以輕盈的天然草編材質為主體，搭配皮革肩帶與極簡線條，整體散發悠閒法式度假感。Issie包的容量實用，能輕鬆收納日常出門小物，無論是搭配洋裝、襯衫褲裝或渡假穿搭都能一秒變身「氛圍感女孩」。價格也相對親民，是今年春夏非常熱門的平價爆款。

▲LK Bennett Issie Natural Raffia肩背包。（圖／微博《許我耀眼》、LK Bennett）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：AMADEE 粉色格紋購物袋

為展現親和力，趙露思扮演面試者前往陳偉霆公司面試時，就上身來自AMADEE的格紋購物袋展現少女感！粉嫩格紋圖案搭配輕盈包身，散發青春氣息又不失時髦感。這類購物袋容量大、重量輕，非常適合通勤、上課或出遊時使用。粉色調也讓整體造型多了幾分俏皮可愛，是一款兼具實用性與「氛圍感」的平價小資包款。

▲AMADEE格紋購物袋。（圖／截圖自《許我耀眼》、AMADEE）

《許我耀眼》趙露思同款平價包：JORYA 機車包

趙露思身為JORYA全球品牌代言人，在劇中自然不乏各式品牌單品的精采亮相。其中最吸睛的一幕，莫過於她與「好命哥」沈皓明一同以浮誇粉色穿搭登場時，肩上背的正是JORYA 2024春夏系列機車包。這款包以經典機車包輪廓搭配多口袋設計，光亮漆皮包面既有街頭率性氛圍，又不失高級感，完美呼應她俏皮又時髦的劇中造型。

▲趟露思手拎JORYA 2024春夏系列機車包。（圖／微博@Her_趙露思）

▲趙露思劇中最吸睛的一幕。（圖／微博《許我耀眼》）

