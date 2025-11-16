2025最新開架＆專櫃沐浴乳30款完整清單　適合膚質、容量價錢一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

想讓每天的沐浴時光既療癒又更適合自己？2025最新沐浴乳推薦從專櫃到平價開架款通通有，可依膚質、功能與香氣來挑選，讓全身肌膚備受呵護！

如何挑選適合的沐浴乳？依肌膚與需求分類推薦



挑選沐浴乳時，除了考量香氣與品牌喜好，還能根據「膚質」、「季節」與「生活型態」來選擇。

乾性肌膚：重視保濕與修護配方



乾性肌如果過度清潔，容易在沐浴後感覺有搔癢感或脫屑狀況，建議選擇含有神經醯胺、乳木果油、燕麥萃取、玻尿酸等成分的保濕型沐浴乳。並優先挑選pH值中性、不含皂鹼的產品，避免過度清潔破壞皮脂屏障。

油性肌膚：清爽配方為主



油性肌可選擇添加茶樹、尤加利、薄荷等淨化植萃成分或含酸類的產品，幫助調理皮脂分泌。若常運動流汗，還可考慮帶有抗菌或淨味效果的沐浴乳。

敏弱膚質：低敏無香、簡化成分表



對香料、介面活性劑容易過敏者，建議選擇無香料、無酒精、無著色的低敏系列。以胺基酸界面活性劑、燕麥或洋甘菊萃取為主，減少刺激。

中性肌膚：保濕與清潔兼具



中性膚質選擇範圍最廣，可依季節調整。夏天選清爽型、冬天換成滋潤型。

熟齡肌：潤膚油型



隨著年齡增長，皮脂分泌減少，建議使用油基沐浴乳或乳霜質地，例如含荷荷芭油、甜杏仁油、維他命E的產品。清潔後仍保有潤澤保護膜，洗後不乾澀。

2025沐浴乳推薦

1：Cetaphil舒特膚三酸煥膚嫩亮潔膚露

舒特膚專為敏弱膚質設計，打造洗後不乾澀的日常角質代謝體驗，結合潔淨與護理於一體。

以三酸煥膚配方，精準調和杏仁酸（AHA）、水楊酸（BHA）與葡萄糖酸（PHA），達到溫和去除老廢角質、暢通毛孔與加速肌膚更新，還能同時補水，讓敏弱肌也能安心展開每日煥膚儀式。

搭配舒特膚專為敏弱膚質打造的「穩膚金三角」（菸鹼醯胺B3、維他命原B5、甘油）調理，清潔同時滋潤，維持肌膚天然保濕屏障。質地為透明凝露狀，能貼合肌膚紋理進行溫和按摩，洗後清爽不緊繃。臉與身體均適用。

容量與價錢：236ml NT$550、473ml NT$830。

適合膚質：油性肌膚、敏弱性肌膚卻有煥膚需求的人。

2：BOTANIST蜜桃檸檬沐浴乳



採用蜜桃檸檬的清爽甜美香氛，在甜美清新的水潤桃子香味中加入了清爽的檸檬與薄荷。

沐浴乳主打溫和清潔同時深層保濕，洗出水感滑嫩肌。成分特別採用日本產的升級再造水蜜桃，來自於水蜜桃生產過程中原本會被棄置的果實與葉片，相當具有環保概念。還分成清爽型與保濕型。

容量與價錢：440ml NT$390。

適合膚質：任何膚質皆適用。

3：SABON流光夜宴沐浴油

SABON在2025年聖誕系列中推出的限量沐浴油。

延續流光夜宴限量香氣，馥郁的桂花與白木蘭在沐浴間交織，襯以檀香與香草的溫潤，讓繁華的聖誕氛圍緩緩沉靜。

富含橄欖、酪梨、荷荷巴與小麥胚芽油的植物配方，於清潔同時深度滋養，細緻泡沫柔潤包覆全身，洗後肌膚柔嫩滑順，如絲緞般散發柔光。

容量與價錢：300ml（PET瓶）NT$1,080、450ml NT$1,480。

適合膚質：任何膚質皆適用，特別是乾燥肌與熟齡肌。

4：黛珂AQ煥妍潤澤沐浴乳

結合黛珂AQ系列多年來對極致品質的追求與深厚的肌膚科學知識，2025年特別以抗老化調理為概念推出沐浴乳。

當中精選白樺水與禾雀花淬取液等美容成分，融合AQ護膚系列配方，讓肌膚閃耀動人光澤。纖細柔軟的泡沫輕柔包覆肌膚，彷彿用美容液洗淨身體般的奢華享受，洗後肌膚光滑細緻，觸感柔嫩。還以金玉蘭、曇花以及木蘭為主調和出清雅的香氣，放鬆緊繃的身心。

容量與價錢：350ml NT$1,800。

適合膚質：任何膚質皆適用，特別是乾燥肌與熟齡肌。

5：歐舒丹白薰衣草沐浴膠



歐舒丹白薰衣草系列靈感源自普羅旺斯陽光下的恬靜小巷，彷彿晨光灑落、微風拂過，飄揚的亞麻布浸潤著淡雅芳香。

肌膚披上一層白薰衣草香氣薄紗，沐浴膠延續白薰衣草的清新香調，佛手柑與玫瑰融合草本香息，洗後肌膚散發淡雅香氣，如晨間陽光灑落般純粹舒心。搭配柔細泡沫溫和潔淨肌膚。

容量與價錢：250ml NT$900。

適合膚質：任何膚質皆適用。

6：Le Labo羅勒沐浴膠



屬於Le Labo的個人護理系列，羅勒香氣搭配馬鞭草，帶來柑橘調的綠意芬芳，散發清新的柑橘與植物氣息，並以帶有胡椒調的尾韻全面昇華清新感受。

這款泡沫豐富的沐浴膠由芝麻油、迷迭香、葵花籽油製成，在清潔身體的同時，帶來私人靜謐、心曠神怡的享受。

容量與價錢：250ml NT$1,300、500ml NT$1,850。

適合膚質：任何膚質皆適用。

7：Aesop厄勒俄斯滋潤身體潔膚露



Aesop首款乳霜質地的身體潔膚露，奶油般的獨特質地，以細微泡沫提供舒緩潔淨效果。

蘊含多種潤膚保濕成分，包括乳木果油、荷荷芭籽、維他命E等，也富含備受推崇的淨化植物萃取，像是雪松、廣藿香、丁香。這些植物萃取精油，交織出木質、辛香、草本的迷人香氣，令身體肌膚和沐浴空間縈繞美好芬芳，令人傾心著迷。

容量與價錢：500ml NT$1,700、180ml NT$1,250。

適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。

8：auscentic奧森青開窗微香沐浴蜜



採用日本熟成酒粕萃取，來自日本400年歷史釀酒廠，將稻米陳釀清酒的副產物物盡其用，帶來豐盈而紮實、溫和帶有張力的綿密泡沫。

有別傳統清潔，嶄新漸進式潔淨模式，嵌合表面髒污，以降低對肌膚傷害的方式，輕輕帶離。肌膚留下的感覺，不只是自然的微香，也是一種自然的潤澤。

以100%純精油傳遞自然香氣，由血橙、粉紅胡椒、古巴香脂、白玉蘭葉構成的果香花香調，讓洗澡時光更療癒。

容量與價錢：350ml NT$780。

適合膚質：任何膚質皆適用。

9：YOLU寧靜修護沐浴乳



YOLU首度推出的身體類產品，以濃密保濕 × 睡前香氛 × 美肌修護為三大關鍵，在夜晚黃金時段為肌膚注入潤澤，讓沐浴不只是清潔，更成為全身肌膚保養的第一步。

寧靜修護沐浴乳主打添加膠原蛋白能深層滋潤乾燥肌膚，帶來飽滿潤澤的柔嫩肌膚，同時搭配橙花與梨子香氛，溫和的香味讓沐浴成為一種療癒儀式。

容量與價錢：440ml NT$390。

適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。

10：貝膚黛瑪舒益輕沐浴油



舒益輕沐浴油運用肌膚仿生修護專利DAF™和生醫級純水、肌膚屏障修護專利SKIN BARRIER THERAPY™等等加強守護肌膚。

使用溫和的天然椰油精華清潔成分，並且額外添加B3、維他命E、卵磷脂滋養潤澤肌膚。pH5.5、無皂鹼、無酒精、無人工合成色素。輕盈質地，溫和淨化，保護肌膚天然屏障

容量與價錢：100ml NT$199、200ml NT$399、1L NT$899。

適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是乾燥肌。

11：dermalogica德卡身體賦活潔膚蜜

融合經典土耳其浴特有的香氛氣息，法國迷迭香融合清新茶樹及檸檬精油賦活並喚醒肌膚感官。還有維他命原B5、檀香、薰衣草等等賦予肌膚柔滑觸感。

不含皂鹼的天然植萃柔細泡沫，能在清潔的同時滋潤並維持肌膚健康。

容量與價錢：295ml NT$1,500。

適合膚質：任何膚質皆適用。

12：bamford木苔沐浴露



向英國森林多樣而親密的自然景觀致敬，因此散發著木質香調。泥土氣息的廣藿香與清新提神的鼠尾草及草本香的當歸完美平衡。

在起泡清潔的過程中，精油的香氣帶來充滿活力的沐浴體驗。配方中還融合了舒緩的蘆薈，有助滋養肌膚。

容量與價錢：250ml NT$1,250。

適合膚質：任何膚質皆適用。

13： Aromatherapy Associates平衡植萃沐浴露



英國品牌Aromatherapy Associates推出的沐浴乳。

精心調配由薰衣草、依蘭、芳樟精油組成的怡人香氣，不管洗手、沐浴都是美好的療癒時光。

容量與價錢：300ml NT$1,700。

適合膚質：任何膚質皆適用。

14：L:A BRUKET 327海鹽玫瑰潔膚露



屬於限量的海鹽玫瑰身體保養系列，靈感源自瑞典寧靜的岩岸風景，透過純粹天然的配方與香氣，捕捉斯堪地那維亞半島的美好時光。香氣融合海鹽玫瑰的柔和芬芳、清新鹹香的海洋氣息與尤加利的草本香韻，並結合雪松與廣藿香的深沉木質調。平衡而溫潤的香氣層次，宛如海洋的沉穩力量，在細膩香氛中重現瑞典海岸的恬靜優雅。

其中327海鹽玫瑰潔膚露屬於能有效清潔身體及雙手的高度保濕潔膚露，添加萃取自椰子油的SLSA植物性清潔成分，細緻泡沫能溫和清潔、不破壞肌膚屏障。

容量與價錢：450ml NT$1,200。

適合膚質：任何膚質皆適用，特別是缺水肌膚。

15：SAWAA波光淨膚酵母沐浴露



2025年推出升級配方，主打高濃度酒釀酵母與天然植萃成分，超過90%的酵母含量富含20種胺基酸、礦物質與維生素，搭配維生素B5深入滋養，潔淨同時補水。

選用來自台灣沿岸的紅葡萄藻與專利海藻醣Tornare®，調理油水平衡、穩定肌膚。多重複合草本植萃更提升整體泡沫質地，綿密親膚，洗後肌膚柔嫩滑順。

容量與價錢：500ml NT$1,100。

適合膚質：任何膚質皆適用。

16：Melvita粉紅胡椒美體沐浴露



靈感源自北歐傳統冷浴與歐美運動圈流行的冰浴概念，以舒適度極佳的天然薄荷涼感，搭配具緊實能量的粉紅胡椒果油精華，打造溫和版冰浴體驗，加強沐浴時的清爽感。非常適合以清新活力開啟新的每一天或是消除一整日的疲憊感，或在炎熱夏日或是運動後使用，帶來清爽舒適涼感與提振活力。

配方添加甘油提高保濕力，以植物性潔淨配方親膚溫和不刺激，讓每天的洗澡都是緊緻保養的完美啟動。

容量與價錢：200ml NT$780。

適合膚質：任何膚質皆適用、喜歡涼感的人。

17：ilāpothecary英草社No.101 SOS香莢蘭平衡沐浴乳



以檀香為前調基底，融合薰衣草與藍洋甘菊的療癒氣息，No.101如同一場漫步森林的感官旅程，帶來清新、寧靜且安定的沐浴體驗。專為壓力型肌膚與敏感膚質設計，特別適合長工時、疲憊身軀或運動後使用，能舒緩緊繃、釋放壓力，使身心獲得深度修護與滋養。

核心成入山金車具備卓越的肌膚舒緩效果、藍洋甘菊富含多重活性分子能穩定膚況、葵花子油則提升保濕與防禦力。使用時取適量輕柔按摩於濕潤肌膚，再以清水沖淨，亦可加入泡澡水中增添療癒儀式感。

容量與價錢：200ml NT$1,780。

適合膚質：任何膚質皆適用，尤其是壓力型肌膚與敏感膚質。

18：LINLANG馥活平衡沐浴露



採用獨特生物發酵技術製程的天然糖脂質，搭配日本專利食品級淨化配方，能溫和去除髒污與異味，同時緊緻毛孔，並透過海藻糖、甜菜鹼等高保濕成份維持肌膚的水平衡，再透過富含維生素A、C的植萃煥白複方調理肌膚。

還透過佛手柑、柑橘與柚子的療癒優雅香氛，緩和緊繃的肌膚，搭配羅勒、香根草、雪松與麝香的沈穩氣息，讓身心都沈靜下來。

容量與價錢：300ml NT$950。

適合膚質：任何膚質皆適用。

19：Jo Malone London植癒煥新潔膚露



清爽純淨而充滿活力的海索草與香桃木精油的草本香氣，再以清新且帶點針葉木質香的杜松子點綴，清新的草本香氣洗滌疲憊，讓沐浴成為日常裡最重要的儀式。

植癒煥新潔膚露屬於二合一功能，可同時用於潔淨身體及頭髮。清透質地遇水會轉化為輕盈細緻的泡沫，為肌膚帶來清爽潔淨。含有豐富甘油滋潤成分，沐浴後保持肌膚彈性與活力。

容量與價錢：200ml NT$1,400。

適合膚質：任何膚質皆適用。

20：SALT & STONE玻尿酸保濕潔膚露-紫蘇橙花



來自加州的美體保養品牌SALT & STONE，以天然體香膏引領身體氣味管理風潮，其中紫蘇橙花天然體香膏多次蟬聯台灣銷售冠軍，偏草本花香深受歡迎。2025年延伸推出系列商品，其中就包含玻尿酸保濕潔膚露。

甜美的橙花與清新的羅勒交織，在茉莉與綠紫蘇葉的環繞下舒展芬芳，尾韻帶有絲柏與尤加利的平靜，呈現一種優雅卻不造作的寧靜氣息。

而且成分溫和且高度保濕，含有玻尿酸、海藻萃取物、藍莓萃取等等讓可令肌膚水潤如絲般柔滑，每一次的沐浴時光都是一種享受。

容量與價錢：450ml，NT$1,100。

適合膚質：任何膚質皆適用。

21：WILDSMITH肌活煥膚沐浴膠

結合果酸AHA（包括甘醇酸、乳酸）與1%水楊酸BHA，雙重酸類協同作用，在日常沐浴中也能輕鬆去除老廢角質。

充分按摩後，可在肌膚上停留至多2分鐘，能有效深入毛孔，帶走髒汙油脂同時溫和代謝老廢角質，使肌膚維持細緻光滑，適合油性及容易毛孔阻塞的膚質。搭配茴香、葡萄柚與杜松子精油的療癒香氣，帶來舒緩且提振精神的沐浴享受。

容量與價錢：300ml NT$1,700。

適合膚質：油性及容易毛孔阻塞的膚質。

22：Maison Margiela慵懶週末沐浴乳



重現慵懶週末的標誌性味道，帶有清甜的荔枝香，高度還原香水的氣息。

沐浴乳馥郁芬芳的綿密泡沫能輕柔地擁抱肌膚，讓人沉浸在愉悅的沐浴時光。

容量與價錢：200ml NT$1,350。

適合膚質：任何膚質皆適用。

23：OSAJI森活調理水感潔膚露



OSAJI將皮膚科學視為研發基石，推出森活調理身體洗沐系列。以簡單成分、安全且低敏配方，為敏感膚質及日常溫和清潔需求而設計。

水感潔膚露內含高效保濕關鍵成分聚季銨鹽-51，模擬出人體細胞膜磷脂雙層結構，沐浴時能於角質表面形成保護膜，幫助肌膚長效保濕、維持屏障穩定。弱酸性配方結合胺基酸系清潔成分、玻尿酸，綿密豐盈泡沫溫柔帶走多餘油脂及髒污，洗出柔嫩水潤膚觸。

容量與價錢：300ml NT$980。

適合膚質：任何膚質皆適用，特別是敏感膚質。

24：PARFUMS DE LA BASTIDE香墅旅程香水潔膚露-索利耶蓬無花果



配方於法國普羅旺斯阿爾卑斯省製造，98%天然成分以橄欖油和椰子油為主原料，並富含3%植物甘油，提供額外的滋養和保護、幫助維持天然屏障，使潔淨後的肌膚更加滋潤舒適。

添加天然香水濃度高達1.5%，能增強香氣在肌膚上的持久度。無花果的香氣悄然綻放，濃郁卻不甜膩，帶著一種陽光親吻過果實的自然多汁感，溫潤誘人。最後留下一種令人安心、近乎肌膚本味的柔和甜香。

容量與價錢：500ml NT$1,480。

適合膚質：任何膚質皆適用。

25：BORNTOSTANDOUT甜祕密潔膚露



採用溫和不刺激的植物性成分，適合所有肌膚類型。

潔膚露配方模擬健康肌膚的弱酸性環境，綿密泡沫來自胺基酸界面活性劑，搭配荷荷巴油，保濕、潤澤肌膚。

Sugar Addict甜祕密前調以糖、肉桂和可可為主角，帶來甜蜜的感受。中段加入大量的蘭姆酒以增加深度，融合咖啡的苦味，成就一款大人系的甜點。沐浴後，立刻被高糖效應襲擊，愉快地享受這罪惡的快樂。

容量與價錢：350ml NT$1,780。

適合膚質：任何膚質皆適用。

26：香草集氣場淨化沐浴露



對應七大脈輪的精油勾勒出安穩正面的香氣，包括杜松果、廣藿香、葡萄柚、波旁天竺葵、澳洲尤加利、高地薰衣草、乳香等7種精油，在沐浴時找回平衡安定的能量。

蘊含積雪草萃取精華能調理緊緻肌膚，使肌膚恢復生機。

容量與價錢：500ml NT$880，

適合膚質：任何膚質皆適用。

27：House of Rose湛藍無瑕淨膚沐浴露



House of Rose於2025年推出blue na blanc湛藍無瑕身體系列，專為注重肌膚白皙度的族群所研發，特別添加擁有藍色力量的杜松子萃取、矢車菊萃取、德國洋甘菊精油等，改善肌膚的純粹度。

添加甘草酸二鉀、AHA配方，有效清潔皮脂污垢及暗沉角質，維持肌膚健康，引導成為有透明感的明亮肌膚。具有獨特的卸妝機能，能溫和清除具有防水效果的防曬劑。

容量與價錢：200ml NT$780。

適合膚質：任何膚質皆適用，特別是在意膚色乾淨度的人。

28：阿原YUAN山茶清舒洗澡水



以陽明山原生山茶為基底，以白茶植萃工法為核心，搭配柳葉益生原、有機蠟菊萃取與迷迭香複方精油等草本成分。

潔淨同時舒緩肌膚，帶來透心沁爽的清舒洗感。

容量與價錢：250ml NT$880。

適合膚質：油性肌膚、追求涼感的人。

29：寶格麗綠茶中性香氛沐浴膠



寶格麗綠茶香水一直是品牌經典，如今更延伸到身體沐浴。

含有87%的天然成分來自於印度綠茶讓身體沉靜在植物清新的活力感中，搭配橙花、柑橘芳香更顯迷人。泡沫細緻，味道清香，舒緩一天的疲勞

容量與價錢：300ml NT$2,375。

適合膚質：任何膚質皆適用。

30：LUX麗仕小氣泡爽膚沐浴露-微醺白桃香



沐浴露中還有微氧小氣泡，讓肌膚暢爽呼吸，透過涼感小氣泡質地深入清潔肌膚，宛如肌膚的清爽氣泡飲。當中蘊含的100%純度冰感薄荷因子更能為肌膚帶來清爽沁涼的感受，告別黏膩感。

微醺白桃香運用頂空活萃技術捕捉還原蜜桃成熟時的清甜，讓人彷彿變身行走的人間水蜜桃。

容量與價錢：700g NT$309。

適合膚質：任何膚質皆適用、喜歡涼感的人。

3個使用沐浴乳的常見問題



挑選或使用沐浴乳時也有這些疑問嗎？一起來看看正確解答。

1.使用沐浴球、起泡網有差嗎？

有的。使用起泡網能幫助沐浴乳打出細緻泡沫，減少清洗時與肌膚的摩擦，也能節省用量。

2.起泡越多越好用嗎？

不一定。泡沫多寡不代表清潔力強，而是與配方有關。挑選沐浴乳的重點在於界面活性劑種類與pH值。

3.洗完覺得肌膚滑滑的是沒洗乾淨嗎？

不一定。部分含保濕配方或為油基底的沐浴乳，洗後會留下潤澤膜感，是正常現象。不過洗後若覺得過於悶黏或不舒服，代表不適合該配方，可考慮更換。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 山本由伸女友丹羽仁希，私下保養與狂吃不胖的秘訣7招公開



● Karina路上偶遇粉絲大方送出的香水是這瓶！出自韓國小眾香水SISAO，無花果香氣惹人愛