2025秋冬麂皮包最熱門！CHANEL 25、Coach Tabby　精品到輕奢13款推薦

秋冬最熱門的是什麼包？有溫度又高級的麂皮包款絕對不能少！

麂皮的魅力，在秋冬之際最能感受，細膩的絨面，不僅能瞬間柔化整體穿搭，更是靜奢風格的代名詞，霧面質地搭配焦糖、深棕、駝色等暖調色系，呼應了季節氛圍，也讓日常造型多了幾分溫潤層次，本篇編輯精選13款麂皮手袋，從精品品牌到時髦新寵，帶你一次看。

秋冬麂皮包款推薦

CHANEL 25小包

香奈兒以柔霧麂皮重塑品牌強勢IT Bag CHANEL 25，經典的菱格紋讓熟悉的包型多了一份柔和的氣息，這款以深咖啡色麂皮打造的手袋，輪廓鬆軟不失結構，金色雙C鏈條搭配絨面質感，展現品牌一貫的高雅韻味，搭配針織或羊毛外套都能自然流露不費力的優雅。

MIU MIU Aventure 麂皮手袋



MIU MIU以復古馬術元素結合麂皮質感，打造出兼具知性與俐落的手提包。光滑的駝色麂皮搭配金屬馬銜釦細節，散發學院氣息與摩登感。包身比例修長、線條簡潔，無論搭配針織開襟衫或翻領外套，都能展現溫柔與力量並存的秋冬氣場。

BOTTEGA VENETA Jodie



經典Intrecciato編織在麂皮材質演繹下更顯低調細膩，焦糖色的Jodie包圓的包身輪廓搭配上結繩提把，在霧面質感的麂皮映襯之下，是喜愛Clean Fit風格的時髦經秋冬不可或缺包款。

SAINT LAURENT Icarino 絎縫麂皮手袋



SAINT LAURENT秋冬最受人注目的包款，不僅有品牌代言人Rosé率先拎上，絎縫零格紋的蓬鬆感包身，在麂皮材質的詮釋之下與金色YSL標誌完美搭配，有著輕奢浪漫的可愛氛圍。

PRADA Bonnie麂皮手袋



PRADA洗版時尚穿搭博主的熱門包款之一，Bonnie在秋冬也換上焦糖色的麂皮風格，美拉德深咖色的包身結合三角標誌與皮帶裝飾細節，低調中帶有復古氣息。

LOEWE Flamenco Purse



與格紋結合展現麂皮在秋冬的全新姿態，柔軟束口設計展現品牌一貫的工藝細節，焦糖與黑褐色的搭配讓秋日氣息更加濃厚，甜甜圈金屬鍊帶更是為這款手袋加入了俏皮感。

BALENCIAGA Rodeo中型手袋

BALENCIAGA率性的Rodeo包款在換上麂皮材質之後，駝棕色絨面讓包款俐落帥氣的個性感柔軟不少，在搭配上無論是休閒的牛仔褲，或是帶有一點女人味的裙裝也都很適合！

LOUIS VUITTON Express包

LV在今年很受青睞的熱門包款Express，除了經典的Monogram款式之外，這款以米駝色麂皮打造的款式，相較起來更加的優雅內斂，雙背帶設計讓肩背與斜背自由切換，很適合位秋冬的氣質加分。

VALENTINO Garavani Nellcôte麂皮托特包



VALENTINO把麂皮玩出不一樣的新鮮面貌，深咖麂皮結合大型銀色鉚釘，展現搖滾與優雅並存的個性手袋，搭配上大尺寸的托特包型，很適合時髦又忙碌的都會女性。

CELINE Triomphe麂皮肩背包

CELINE經典的Triomphe包款，方正俐落的硬挺包身，在秋冬也推出麂皮材質的款式選擇，包身上的凱旋門金屬包釦，在麂皮霧面的質感襯托之下成為包身上的焦點。

GUCCI Beatrix 托特包

Beatrix手袋採用深棕色麂皮打造是2025秋冬系列中大包款之一，隱約在包身上呈現的GG壓紋，低調地透露出品牌的奢華氣息，肩帶上標誌性的馬銜扣細節讓包款顯得更加精緻。

COACH Tabby手袋

非常受Gen Z世代喜愛的Tabby包款，換上麂皮簡直品牌DNA中復古美式風情的最佳拍檔，焦糖色麂皮結合厚實金鍊與金屬C字扣，無論搭配牛仔或針織，都能散發自然的美式風格，是平價高質感的代表之一。

TORY BURCH Romy小型麂皮肩背包

Romy簡約俐落的弧形麂皮包身帶著暖橘棕色調，非常有秋季感，肩背時自然垂墜，在隨性感中還是不減時髦感，是一款兼具輕盈與成熟氛圍的百搭日常包。

香奈兒的高級優雅、Coach的復古美式、Celine的極簡幹練⋯⋯，麂皮讓包袋在秋冬穿搭中的搶眼主角，霧面光澤與溫潤手感不只有著高級質感，今年秋冬，必須來一只麂皮手袋！

